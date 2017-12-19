Шуба или дубленка? Подборка модных тенденций 2017-2018

Зима уже вовсю набирает обороты, а значит сейчас самое время подумать о теплой и уютной верхней одежде. Мода 2018 снова обратила свое внимание на шубы и дубленки, которые в последние годы значительно уступали в популярности пуховикам. Безусловно, такой вид верхней одежды сложно назвать универсальным, но зато он способен в полной мере подчеркнуть индивидуальность и стиль своих обладательниц. Так что же выбрать: модные шубы или дубленки? Читайте в нашем материале о том, какие модели будут актуальными в этом сезоне, и делайте свой выбор.

Модные дубленки:

Дубленки-авиаторы. Это короткая дубленка из плотной замшевой кожи и контрастной овчины. Такая модель декорирована объемным воротником, многочисленными пряжками и ремешками, застежкой-молнией с крупными звеньями, крупными пуговицами и скрытыми карманами. Она отлично подойдет как для повседневного, так и для вечернего образа.

Дубленка-пальто. Это модель прямого кроя чаще всего выглядит очень аккуратно и элегантно, выгодно подчеркивая достоинства фигуры. Дубленки-пальто характеризуются приталенным силуэтом с застежкой на пуговицы и длинным поясом на талии. Также ей свойственны рукав-реглан, английский воротник с мехом и карманы-клапаны. Цветовая гамма, как правило, довольно сдержанная.

Дубленка-оверсайз. Это объемная дубленка, как будто снятая с мужского плеча. Силуэт этой модели прямой и свободный, напоминающий трапецию. Линия плеч — мягкая и округленная, с удлиненными рукавами и рубашечными воротниками. Такие дубленки часто представляют собой удобные коконы, пончо или кейпы из легкой овчины.

Дубленка-халат. Эту модель отличает отсутствие застежки — она просто фиксируется поясом на талии. Не волнуйтесь, она не будет распахиваться, если фактура качественная. Часто у такой дубленки есть капюшон, что очень удобно и стильно.

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Модные шубы:

Цветные шубы. Яркие натуральные и искусственные шубы стали хитом модного сезона 2017-2018. Наиболее популярные оттенки — розовый, красный и желтой. Длина и фасон таких шуб могут варьироваться в зависимости от ваших предпочтений, также как и их декор.

Шубы с поясом. Длинные шубы с акцентом на поясе — одни из самых популярных моделей в этом сезоне. Эти шубы чаще всего представлены в классической цветовой гамме, потому что предполагают элегантный и сдержанный стиль.

Укороченные шубы. Меховые полушубки, хоть и непрактичны, все же смотрятся очень эффектно, особенно с вечерним нарядом. В повседневной жизни их стоит комбинировать с водолазками и джинсами скинни. Что касается цветов, то вы можете выбрать любой оттенок или даже принт.

Шубы оверсайз. Это, пожалуй, будет самая теплая вещь в вашем гардеробе, а к тому же еще и очень модная! Во-первых, будет присутствовать воздушная подушка, сохраняющая тепло, а во-вторых, под низ можно надеть несколько слоев одежды. Комбинировать эту шубу можно как с массивными ботинками, так и с сапогами-чулками.

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