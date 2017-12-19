Олег Скрипка и «ВВ» презентуют видеомультик «Країна Мрій»

Олег Скрипка и группа «ВВ» презентуют видеомультик «Країна Мрій» по случаю Дня святого Николая. Смотрите новый клип и читайте подробности о нем в нашем материале.

День святого Николая – это день, когда происходят чудеса, заживают душевные раны, осуществляются сокровенные мечты, которые способен воплотить только волшебник Николай. Именно этот праздник вдохновил музыкантов создать видеомультик «Країна Мрій». Они убеждены, что клип позволит взрослым почувствовать мир через детское восприятие.

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Создатели видео говорят, что мультяшные картинки передают простым сюжетом глубокие жизненные ценности и чувства – любовь и коварство, добро и зло. В мультике использован образ волшебного зонтика. Он защищает от семейных штормов и непогоды в человеческих взаимоотношениях, акцентирует фронтмен «ВВ» Скрипка.

Музыканты убеждены, взрослые иногда не чувствуют беззащитности и уязвимости детей, ведь не способны воспринимать мир таким, каким видят его они. Из-за этого дети порой не получают защиты, в которой нуждаются и которую ожидают. По мнению создателей видео, клип поможет родителям взглянуть на мир глазами ребенка.