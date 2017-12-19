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Настя Каменских (NK) - Чудо Рождества: слушать песню и смотреть клип онлайн | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / NK — «Чудо Рождества»: Настя Каменских презентовала праздничную песню

NK — «Чудо Рождества»: Настя Каменских презентовала праздничную песню

Телеканал СТБ

В канун праздников судья «Х-фактор»-8 обворожительная Настя Каменских представила первую песню из рождественского альбома «Xmas with NK» – «Чудо Рождества».

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В альбом «Xmas with NK» вошли лучшие рождественские мировые хиты, а также новогодние песни NK, которые прозвучат на четырех столь близких артистке языках: украинском, русском, английском и итальянском. Композиции из альбома также прозвучат в праздничном музыкальном фильме Насти Каменских, который выйдет в эфир 25 декабря в 20:00 на канале М1.

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Новая композиция NK «Чудо Рождества» вселяет уверенность в то, что каждый из нас может сотворить чудо, для этого стоит лишь делать добро и помогать окружающим. Певица также призывает поверить в чудеса, ведь они случаются, особенно в волшебный рождественский вечер.

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«Многие из нас ждут чудес из ниоткуда, когда чудо уже есть внутри каждого из нас. Нужно просто открыть свое сердце: творить добро и помогать другим. Я по своему опыту знаю, что это легко и под силу каждому, стоит только захотеть. Не будьте равнодушными и подарите миру свое чудо Рождества», – отметила NK.

Cлушайте песню и читайте текст нового хита NK «Чудо Рождества» и прямо сейчас!