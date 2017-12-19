Николай Зимний: народные приметы в этот день

19 декабря все православные празднуют День святого Николая. Христиане идут в церковь, чтобы преклониться перед иконой великого святого, а дети с самого утра рыщут под подушкой в ​​поисках подарков, которые им принес святой Николай. Этот день во многих верующих связан с рядом примет. На какие из них стоит обратить внимание в этот день, читайте в нашем материале.

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Что запрещено делать в День святого Николая

19 декабря приходится на один из крупнейших в году постов – Рождественский. Он начался 28 ноября и продлится до 7 января. За этот период церковь рекомендует воздержаться от мяса, яиц и других продуктов животного происхождения. Запрет приходит на Рождество, после Сочельника, когда верующие встречают первую звезду на небе и отстаивают ночную службу в честь рождения Иисуса Христа.

Также не рекомендуется в праздник Николая занимать деньги. Наши предки были убеждены, что тот, кто берет в долг в этот день, приносит в дом только невезение и проблемы. Кроме этого, церковь не советует в этот день заниматься домашними делами: шитьем, вязанием, ремонтными работами, уборкой и стиркой. Однако и бездельничать тоже не стоит.

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Зато в этот день нужно встать утром и пойти на утреннюю службу, чтобы начать день с молитвы. Среди известных народных примет, в которые верили наши предки, самые популярные следующие:

Когда зима до Николаевого дня след заметёт, дороге не стоять. Грусть в день Николая приносит суровые морозы. Если перед днем Николая выпал иней – будет хороший урожай овса. Хвали зиму после Николаевого дня. Сколько Никола Зимний даст снегу, столько Николай Весенний даст тра вы.

Что следует делать в День Николая Чудотворца

А теперь поговорим, что следует делать в этот день. Как уже ранее мы упоминали, утром нужно обязательно пойти в храм, чтобы почтить память Чудотворца. Также святому понравится, если в этот день вы будете милосердны к окружающим и будете подавать милостыню. Однако делать это нужно без афиширования. Именно так, по библейским данным, делал Николай Чудотворец. Будучи сыном богачей, он все свои средства жертвовал бедным. Все это он делал, переодевшись в обычную одежду и прикрыв лицо от любопытных.

Не забывайте радовать своих детей сладостями и небольшими подарками. Всех детей святой всегда поощрял дарами, так как всей душой их любил.

По традиции, в этот день дома собиралась семья. Они угощались постными блюдами и веселились, рассказывая друг другу интересные истории. Поэтому не забудьте накрыть стол и пригласить близких людей, чтобы в радости провести этот день.