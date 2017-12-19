KAZKA — Дива: премьера песни финалистов «Х-фактор»-8

Яркие участники вокального шоу «Х-фактор»-8 группа KAZKA презентовала украиноязычную авторскую песню «Дива». Трек, обещающий повторить успех «Свята», набирает популярность в сети. О чем же новый хит дуэта — читайте в материале.

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Сегодня на официальном YouTube-канале группы KAZKA появилось видео с новой песней «Дива». По словам вокалистки Саши Зарицкой, композиция о горячей любви.

«История о девушке, которая любит так сильно и горячо, что даже снег вокруг тает. А любовь ее — настоящее праздничное чудо, которое окутывает теплом и помогает забыть о прошлых поражение. Поэтому остается только закрыть глаза и петь от счастья На-на, на-на, на-на-на»,- написала Саша под фото в сети Instagram.

Несмотря на то, что музыканты покинули шоу на пятом прямом эфире, они продолжают активно работать над новым материалом и совсем скоро вновь порадуют поклонников выступлением на гала-концерте «Х-фактор»-8.

А пока давайте послушаем новую песню KAZKA — Дива прямо сейчас!

