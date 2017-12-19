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Магнитные бури в декабре 2017: расписание для метеозависимых людей | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / График магнитных бурь на декабрь 2017: как справляться с плохим самочувствием

График магнитных бурь на декабрь 2017: как справляться с плохим самочувствием

Телеканал СТБ

Если порой вы, казалось бы, без причины подвержены раздражительности, все буквально валится из рук, да еще и беспокоит головная боль – возможно, причина в магнитных бурях. Изменения космической погоды способны оказывать сильное влияние на самочувствие некоторых людей. К счастью, метеорологи давно научились регистрировать солнечные вспышки и предсказывать всплески нестабильности защитного поля нашей планеты. Предупрежден – значит, вооружен. Подробный график магнитных бурь на декабрь 2017 ищите в материале.

График магнитных бурь декабрь 2017 - фото

Уже в начале месяца метеозависимых ждет достаточно сильная магнитная буря – с 4 по 7 декабря. В этот период могут возникнуть нарушения сна и работы сердечно-сосудистой системы, обострения хронических заболеваний. Будьте готовы к тому, что работоспособность упадет, а количество адреналина в крови повысится. Чувствительные к геомагнитным колебаниям могут испытать стресс и депрессивное настроение.

С 11 по 13 декабря прокатится волна магнитных бурь меньшей интенсивности. Неприятные симптомы будут выражены слабо: возможны вялость, повышение утомляемости и боли в суставах. Старайтесь не перегружать себя в эти дни и больше времени проводить на свежем воздухе.

Последние магнитные возмущения в этом году стоит ожидать в конце декабря. Умеренные колебания поля доставят неудобства с 26 по 29 декабря. Стоит учесть, что степень влияния магнитных бурь на самочувствие напрямую зависит от состояния здоровья. Чем сильнее выражены негативные факторы воздействия, тем выше вероятность, что ваш иммунитет ослаблен.

В канун Нового года, 30 и 31 декабря, солнце обещает быть спокойным. Вы сможете закончить все дела и как следует подготовиться ко встрече 2018-го.

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Как легче перенести магнитные бури в декабре 2017?

Как переносить магнитные бури - фото

Снизить вероятность неблагоприятных последствий геомагнитных колебаний для вашего организма поможет соблюдение простых правил. В периоды высокой солнечной активности рекомендуется:

  • отложить или ограничить работу, которая требует повышенного внимания и концентрации;
  • избегать стрессовых ситуаций;
  • уделять больше времени отдыху и прогулкам на свежем воздухе;
  • следить за артериальным давлением;
  • принимать успокоительные средства и пить расслабляющие чаи;
  • следовать указаниям лечащего врача, принимать необходимые лекарства;
  • сбалансировать рацион и снизить уровень холестерина в крови.

Надеемся, наши советы помогут избежать или максимально снизить интенсивность проявления магнитных бурь на вашем самочувствии. Будьте здоровы!

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