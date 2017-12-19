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Балык в домашних условиях: рецепт на Новый год | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Балык в домашних условиях: рецепт на Новый год

Балык в домашних условиях: рецепт на Новый год

Телеканал СТБ

Вкусный и полезный балык из рыбы, приготовленный в домашних условиях, станет прекрасным дополнением праздничного меню на Новый год 2018. Несмотря на то, что для достижения нужной кондиции солено-вяленым рыбе и мясу требуется время, рецепт этой закуски достаточно прост. Как приготовить рыбный балык дома? Читайте рецепт от сайта СТБ.

Для приготовления балыка подходит крупная и достаточно жирная рыба. Например, это может быть лосось, карп или сазан. Опытные рыбаки рекомендуют делать нежный деликатес из толстолобика: эта рыба обладает прекрасными вкусовыми качествами, хорошо просаливается и не пересыхает в процессе вяления.

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Рецепт балыка из толстолобика в домашних условиях

Ингредиенты:

  • 1, 5 кг толстолобика
  • 3 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. кориандра
  • 1 ч. л. перца душистого
  • 1 ч. л. перца горошком
  • 2 лавровых листа
  • 2 ст. л. куркумы
  • 225 г соли

Способ приготовления:

  1. Смешать сахар, кориандр, перец, куркуму, лавровый лист и соль.
  2. Рыбу почистить и разрезать вдоль. Внутренности и позвоночник извлечь. Обе части обильно посыпать смесью для засолки. Для удобства можно разрезать каждый кусок еще пополам. Выложить толстолобика в специях в глубокую миску и накрыть гнетом. Убрать в холод на 5 дней.
  3. По истечению времени лишнюю жидкость слить. Рыбу промыть, залить холодной кипяченой водой и убрать в холод еще на 6 ч. Затем кусочки толстолобика подсушить в течение 2 дней. Готовый балык должен хорошо резаться и не быть слишком сухим.

Хранить рыбный балык в холодильнике можно до месяца. Приятного аппетита!

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