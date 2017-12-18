Вита Евтушина посетила уникальную выставку платьев «Timeless Gres»

15 декабря состоялось торжественное открытие выставки платьев от Виктории Гресь «Timeless Gres». Это масштабная экспозиция лучших нарядов, созданных дизайнером за последние 18 лет, в том числе и для известных людей. Среди гостей мероприятия была одна из самых стильных ведущих СТБ — Вита Евтушина, которая поделилась с нами своими впечатлениями.

Бренд Дома Моды Victoria Gres был создан дизайнером Викторией Гресь 24 года назад и успел полюбиться ценителям fashion-индустрии за уникальный и качественный дизайн. Виктория мастерски комбинирует разные формы, цвета и фактуры, тем самым создавая вневременные коллекции.

Это подтвердила и ведущая «Вікна-Новини» Вита Евтушина: «Платья Виктории Гресь — это своеобразное зеркало нашей истории: очень лаконичные и вневременные вещи. Поэтому неудивительно, что выставка называлась «Timeless Gres». Я уверена, если эти платья надеть через двадцать или даже пятьдесят лет, то все равно будешь выглядеть модно, изысканно и со вкусом.»

Среди почитателей бренда Victoria Gres очень много известных людей: Первая леди, политики, артисты театра и кино, звезды шоу-бизнеса. Именно их вечерними нарядами вы и сможете полюбоваться на выставке. Вита Евтушина отметила, что очень интересно было вблизи рассмотреть торжественный комплект Марины Порошенко, в котором она была на инаугурации Президента. Элегантное шелковое платье прямого кроя и тонкое пальто лавандового оттенка были декорированы уникальной вышивкой тон в тон.

Этот праздник стиля и моды позволяет прочувствовать историю, проникнуться красотой и гармонией и почерпнуть вдохновение для создания новых образов. Так, и Вита Евтушина на экспозиции открыла для себя невероятную технику “печворк”, когда по принципу мозаики из лоскутков ткани создается неповторимый узор. Что ж, с нетерпением ждем воплощения этого приема в нарядах нашей ведущей!

Напоминаем, что выставка «Timeless Gres» продлится до 23 декабря 2017 года в концептуальном шоу-руме Serip Organic Lighting.

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