В чем встречать Новый год 2018: советы астролога

Несмотря на то, что до новогодних праздников еще есть время, женщины уже начинают задумываться, в каком наряде провести самую яркую ночь в году. Читайте, в чем встречать Новый год 2018 (Год Желтой Земляной Собаки)? Какие цвета следует использовать для составления новогоднего образа и почему.

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Как утверждают астрологи, год Желтой Земляной Собаки необходимо встречать в одежде определенного цвета, а именно: желтого, песочного, оливкового, золотистого, коричневого и кофейного. Нейтральные цвета – белый, кремовый, молочный тоже подходят. Важно, чтобы цвет одежды, которую вы выбрали для новогодней ночи был не очень ярким, а скорее мягким, приглушенным, пастельным.

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Собаки – очень верные, дружелюбные и благородные животные, поэтому не терпят неискренность и вульгарность. Оставьте на следующий год платья с глубокими декольте, высокими разрезами и прозрачными тканями – такого Собака не стерпит. Хозяйка года любит красивые вещи, но они должны быть утонченными и изысканными.

Украшения к наряду также следует выбирать скромные. Помпезности и откровенной вычурности Собака не приемлет. Остановите свой выбор на аккуратных ювелирных изделиях, которые будут гармонично подобраны к общему наряду.

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Так как хозяйка 2018 года Собака, то очевидно ей понравится декор из меха на вашем наряде, например манжеты, воротник или подол одежды. Интересными элементами станут муфты, накидки и шали.

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