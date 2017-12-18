«Світами за скарбами»: Роза Аль-Намри сняла видео о приключениях команды

Съемки тревел-шоу «Світами за скарбами» в самом разгаре! Премьера нового проекта СТБ состоится только весной, но уже сейчас сайт stb.ua раскрывает первые подробности о приключениях украинских путешественников. Более того, ведущая Роза Аль-Намри поделилась видео, в котором показала забавные моменты «Світами за скарбами» в Риме.

В рамках проекта восемь пар участников пройдут квест в разных уголках мира, чтобы найти главное сокровище — 500 000 гривен. Прямо сейчас они наслаждаются атмосферным Римом, ну и, конечно, проходят увлекательные задания проекта.

Читайте также: Ведущая «Світами за скарбами» Роза Аль-Намри о шоу, путешествиях и новом образе

Мы уже показывали вам первую фотоподборку римских приключений. Сегодня же Роза Аль-Намри раскрыла еще несколько интригующих моментов. В видео ведущая тревел-шоу показала красоту увиденных мест, рассказала о забавных моментах, первых сложностях и настоящем чуде. Смотрите сами!