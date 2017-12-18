Салат «Селедка под шубой»: классический рецепт на Новый год

Уже не первое десятилетие салат «Селедка под шубой» остается не просто украшением новогоднего стола, но и неотъемлемым атрибутом самого веселого зимнего праздника. Это вкусное слоеное блюдо с отварными овощами и соленой рыбкой по праву может считаться классикой новогоднего меню. А знаете ли вы классический рецепт «Селедки под шубой»? С нашими подсказками приготовить любимое праздничное лакомство сможет даже новичок в кулинарном деле!
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Рецепт салата «Сельдь под шубой»
Ингредиенты:
- 2 соленые сельди
- 3 картофелины
- 2 яйца
- 3 моркови
- 2 свеклы
- 1 луковица
- 200 мл майонеза
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Сельдь филировать и нарезать небольшими кусочками.
- Картофель, морковь и свеклу отварить до готовности. Остудить, очистить и натереть на крупной терке.
- Лук очистить и мелко нарезать. Яйцо сварить вкрутую и натереть на мелкой терке.
- Собираем салат. Выложить картофель, а на него – сельдь и лук. Смазать майонезом. Далее выложить слоями морковь, свеклу и яйца, промазывая каждый майонезом. Для украшения можно рядами выложить перечисленные компоненты или же использовать только свеклу и майонез. Перед подачей дать салату постоять в холодильнике 2–3 ч.
Кстати, помимо классической, существует и вегетарианская версия салата «Шуба». Достаточно заменить яйца на авокадо, а саму сельдь – морскими водорослями.
Просто и вкусно!
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