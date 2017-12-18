Салат «Селедка под шубой»: классический рецепт на Новый год

Уже не первое десятилетие салат «Селедка под шубой» остается не просто украшением новогоднего стола, но и неотъемлемым атрибутом самого веселого зимнего праздника. Это вкусное слоеное блюдо с отварными овощами и соленой рыбкой по праву может считаться классикой новогоднего меню. А знаете ли вы классический рецепт «Селедки под шубой»? С нашими подсказками приготовить любимое праздничное лакомство сможет даже новичок в кулинарном деле!

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Рецепт салата «Сельдь под шубой»

Ингредиенты:

2 соленые сельди

3 картофелины

2 яйца

3 моркови

2 свеклы

1 луковица

200 мл майонеза

Соль, перец

Способ приготовления:

Сельдь филировать и нарезать небольшими кусочками. Картофель, морковь и свеклу отварить до готовности. Остудить, очистить и натереть на крупной терке. Лук очистить и мелко нарезать. Яйцо сварить вкрутую и натереть на мелкой терке. Собираем салат. Выложить картофель, а на него – сельдь и лук. Смазать майонезом. Далее выложить слоями морковь, свеклу и яйца, промазывая каждый майонезом. Для украшения можно рядами выложить перечисленные компоненты или же использовать только свеклу и майонез. Перед подачей дать салату постоять в холодильнике 2–3 ч.

Кстати, помимо классической, существует и вегетарианская версия салата «Шуба». Достаточно заменить яйца на авокадо, а саму сельдь – морскими водорослями.

Просто и вкусно!

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