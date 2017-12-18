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Селедка под шубой: рецепт классический | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Салат «Селедка под шубой»: классический рецепт на Новый год

Салат «Селедка под шубой»: классический рецепт на Новый год

Телеканал СТБ

Уже не первое десятилетие салат «Селедка под шубой» остается не просто украшением новогоднего стола, но и неотъемлемым атрибутом самого веселого зимнего праздника. Это вкусное слоеное блюдо с отварными овощами и соленой рыбкой по праву может считаться классикой новогоднего меню. А знаете ли вы классический рецепт «Селедки под шубой»? С нашими подсказками приготовить любимое праздничное лакомство сможет даже новичок в кулинарном деле!

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Рецепт салата «Сельдь под шубой»

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Ингредиенты:

  • 2 соленые сельди
  • 3 картофелины
  • 2 яйца
  • 3 моркови
  • 2 свеклы
  • 1 луковица
  • 200 мл майонеза
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Сельдь филировать и нарезать небольшими кусочками.
  2. Картофель, морковь и свеклу отварить до готовности. Остудить, очистить и натереть на крупной терке.
  3. Лук очистить и мелко нарезать. Яйцо сварить вкрутую и натереть на мелкой терке.
  4. Собираем салат. Выложить картофель, а на него – сельдь и лук. Смазать майонезом. Далее выложить слоями морковь, свеклу и яйца, промазывая каждый майонезом. Для украшения можно рядами выложить перечисленные компоненты или же использовать только свеклу и майонез. Перед подачей дать салату постоять в холодильнике 2–3 ч.

Кстати, помимо классической, существует и вегетарианская версия салата «Шуба». Достаточно заменить яйца на авокадо, а саму сельдь – морскими водорослями.

Просто и вкусно!

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