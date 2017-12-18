Рождество Христово: обычаи и традиции празднования в Украине

Рождество Христово — это красивый и наполненный обычаями и традициями праздник, который в Украине принято отмечать с размахом. Мы собрали основные традиции и обычаи празднования Рождества Христова в Украине, а также традиции празднования Святого вечера.

Церковь с давних времен причисляла празднование Рождества к величайшему событию — рождению Иисуса Христа. Все верующие люди почитают этот праздник и стараются соблюдать все обычаи и традиции, которые складывались веками. Но в Украине даже не очень верующие люди любят рождественский период и не против окунуться в соответствующую атмосферу. А все потому, что на Рождество по психологически-объяснимым причинам — в воздухе витает атмосфера добра, люди собираются за семейными столами, дарят друг другу подарки, говорят красивые тосты и проводят время с удовольствием, отдыхая и наслаждаясь моментом. И еще, возможно, что для некоторых, такому положительному отношению к Рождеству, в современной Украине, стали причиной дополнительные выходные?

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Считается, что многие обычаи и традиции Рождества в Украине пересекаются с языческими обрядами. Например есть теория, что Иисус Христос родился вообще не в холодное время года. А праздновать рождество 25 декабря (7 января по новому стилю) стали только потому, что в этот период времени язычниками отмечался праздник «Рождение Солнца Правды» и увеличивался световой день. Кроме этой теории есть еще несколько, но верующие люди и церковь склоняются к тому, что именно вечером 7 января, с появлением первой звезды на небе, в Вифлееме был рожден Иисус Христос и вифлеемским пастухам об этом сообщил ангел с небес. Те обычаи и традиции на Рождество и Свят Вечер в Украине, которые сохранились и по сегодняшний день мы собрали в список, чтобы, планируя свой праздник вы ничего не упустили!

Обычаи и традиции на Святой вечер

Святой Вечер — предшествует Рождеству и является последним днем поста. На святой вечер принято готовить 12 блюд, но все они должны быть приготовлены без молока, масла, сметаны и яиц, а то есть — постные блюда. В Святой вечер на столе обязательно должна быть кутья. Также принято кутью относить своим крестным родителям в этот вечер. Крестные в ответ на принесенную кутью или, как это еще называют — Вечерю, обычно дарят подарки, деньги или угощения в ответ. Желательно, чтобы за столом в Святой вечер собиралась вся семья. Этим вечером принято поминать всю усопшую родню. Желательно, чтобы в Святой вечер ужин начинался с внесения в дом снопа пшеницы или ржи. Этот сноп называют еще “Дидухом”, “Колядой” или “Дедом” и он олицетворяет благополучие семьи. Сноп ставят в углу стола с блюдами. Также на столе в Свят вечер обязательно должна быть свеча и ее зажигать должен хозяин дома. За стол в Святой вечер нужно садиться только с появлением первой звезды на небе. Желательно перед тем, как начать ужинать прочесть молитву “Отче наш”. Во время ужина запрещено много и громко разговаривать, а также выходить из-за стола. Неженатым парням и незамужним девушкам нельзя садиться на угол стола, а то остануться без пары. Блюда нельзя запивать водой, только узваром. Пока ужин не подойдет к концу, запрещается выходить из-за стола и особенно из дома, чтобы не впустить нечистую силу в дом. Обязательно попробовать немножко от каждого из 12 блюд, а вот сильно наедаться и съедать блюда целиком нельзя — а то холодильник будет пустым весь год. Также есть обычай в Свят вечер делиться просвирой или ломтиками хлеба с медом. Хозяин должен обойти каждого члена семьи и угостить его, сказав пожелание от себя конкретно этому родственнику. Так как считается, что в Святой вечер каждое животное может разговаривать с Богом, то хозяева должны обойти все свое хозяйство (собаки, коты, кони, коровы, свиньи и т.д.). Необходимо поблагодарить каждое животное и угостить чем-то вкусным, чтобы при разговоре с Богом животное ответило, что ему хорошо живется у этого хозяина Также среди обычаев и традиций на Рождество принято колядовать.

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Обычаи и традиции на Рождество

С самого утра на Рождество принято ходить со звездой по домам, распевая колядки. При колядовании, принято наряжаться в разнообразные костюмы и поздравлять каждого встречного с Рождеством. Также есть такая традиция: как только наступит полночь с 6 на 7 января, необходимо распахнуть окна и двери, чтобы Рождество вошло в дом. Так как на Рождество заканчивается пост, то принято готовить 12 блюд, но уже не постных. Вечером на Рождество опять за ужином собирается вся семья, чтобы отпраздновать рождение Христа. Также, 7 января в церквях проводится 3 богослужения: в полночь, на рассвете и днем, поэтому необходимо посетить церковь, если вы верующий человек. В этот день принято рассказывать детям библейские истории о рождении Христа и всячески их духовно просвещать.

Счастливого вам Рождества, дорогие читатели!