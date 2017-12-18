Модные тенденции в маникюре на 2018 год

Для вас редакция сайта STB.UA собрала подборку трендов «Модный маникюр-2018». Дизайнеры решили удивить модниц смелыми узорами, необычными сочетаниями цветов и броскими декорами. Проявите свою индивидуальность, выбрав маникюр по душе. Все модные тенденции маникюра 2018 в нашем материале!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Окрашивание 2018: модные тенденции грядущего года

Форма

1. Длинные овальные или остроконечные

На смену коротким ногтям формы «мягкий квадрат» возвращаются длинные овальные или остроконечные ногти. Именно они стали одной из главных новостей последних мировых Недель моды. Например, модели шоу Jeremy Scott вышли на подиум с маникюром алого цвета на длинных ногтях. В повседневной жизни такая форма не всегда удобна и практична, но она идеально подходит для праздничных и концертных образов.

2. Короткие ногти формы «мягкий квадрат»

Но, как бы там не дул ветер моды, многие поклонницы маникюра на коротких ногтях останутся верны своим предпочтениям. О них дизайнеры также позаботились, придумав необычные стильные дизайны.

Цвет

1. Драгоценные металлы

Еще одним хитом 2018 года станут ногти цветов драгоценных металлов. Этот дизайн удачно смотрится как на длинных, так и на коротких ногтях. Маникюр данной цветовой палитры не оставит ноготки незамеченными, но при этом расскажет всем о вашем безупречном вкусе.

2. Разноцветный маникюр

Оригинальный разноцветный маникюр также в топе 2018 года. Сочетание разных цветовых палитр и дизайнов подходит для творческих нестандартных личностей, готовых экспериментировать и рисковать. Главное правило данного дизайна — проявить фантазию. Почувствуйте и вы себя художником, сделав такой оригинальный маникюр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Модные стрижки 2018: варианты в фотографиях

3. Пастельные цвета

Этот маникюр никогда не выйдет из моды. В последние года палитра пастельных, нюдовых оттенков изрядно увеличилась, и теперь можно подобрать цвет не только под определенный образ, а и под свой индивидуальный цветотип кожи. Маникюр в светлых пастельных оттенках всегда смотрится стильно и аккуратно. Идеальный вариант для любительниц элегантности и величественности в образе.

4. Черный маникюр

Такой цвет маникюра не очень полюбился работодателям, но зато имеет поклонниц среди творческих неординарных личностей. Главное правило такого маникюра — аккуратность. Сочетайте его с минимумом макияжа, как на модных показах Jill Stuart, Lela Rose, и ваш образ будет безупречным!

5. Красный маникюр

Вечная классика. Подберите тот оттенок лака, который идеально подходит к вашему цветотипу кожи, и наслаждайтесь стильным безупречным маникюром!

6. Перламутровые оттенки

Этот дизайн перекликается с маникюром цветов драгоценных металлов. Но в отличие от последнего перламутровый имеет больше вариаций и интересных дизайнерских решений. Тут фантазии в помощь различные втирки, акриловые пудры, блестки и мелкие жемчужинки. Также идеи для вдохновения подскажет шоу Bibhu Mohapatra.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как определить свой цветотип внешности

Узоры

1. Лунный маникюр

В 2018 лунный дизайн вновь будет на пике популярности! Чем вычурнее и креативнее ваш маникюр, тем больше шансов идти в ногу с модой. Экспериментируйте с цветами, формами лунки, узорами. Интересным решением является полоска, которая не очерчивает лунку, а, наоборот, перечеркивает ее наискосок.

2. Интересные детали

Второе название этого дизайна — «маникюр с изюминкой». Здесь выигрышным вариантом будут как необычные интересные узоры, так и привлекающие внимание детали, например имитация драгоценных камней или элементы бижутерии. А на модном показе Philipp Plein к ногтям моделей и вовсе прикрепили золотые цепи! Поэтому не бойтесь экспериментировать, а подчеркните свою индивидуальность интересным элементом декора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как восстановить ногти в домашних условиях

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ