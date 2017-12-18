«МастерШеф»-7 под микроскопом: участники пройдут решающие испытания

Во вторник, 19.12.2017, зрители увидят 33 выпуск «МастерШеф»-7. Шестерка кулинаров-аматоров сойдется в новых испытаниях, чтобы определить, кто же из них продолжит борьбу за звание лучшего. Подробнее – в материале!

Совсем скоро победитель седьмого сезона главного кулинарного шоу страны будет определен, ну а пока – состязание продолжается! 17-я неделя проекта поможет кому-то из них занять почетное место в финале, для некоторых же станет прощальной. Само собой, решающие испытания будут особенными…

Владимира Троцкого ожидает блюдо под микроскопом. Если точнее, кулинар получит совсем немного ингредиентов и, собственно, микроскоп, чтобы приготовить изысканное ресторанное блюдо. Но сможет ли он из минимального количества ингредиентов создать максимально вкусный шедевр?

Моя-твоя-не понимать, или как еще полуфинал испытает участников. Миша и Пава, к примеру, попытаются приготовить решающее блюдо, вот только прежде всего им следует понять друг друга. Когда Миша вслепую попробует докричаться до Павы, услышит ли он хоть что-нибудь?

Для кого испытания 17-й недели станут последними, а кто получит гордое звание финалиста «МастерШеф»-7? Смотрите во вторник, 19.12.2017, на СТБ!

Видеоанонс 33 выпуска проекта «МастерШеф»-7 смотрите прямо сейчас!

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