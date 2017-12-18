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Когда День Святого Николая 2017: дата и обычаи праздника | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Когда День святого Николая 2017: традиции и обычаи

Когда День святого Николая 2017: традиции и обычаи

Телеканал СТБ

Этот зимний праздник остается одним из самых любимых и долгожданных для всех: взрослые почитают память святого, а дети традиционно находят под подушкой долгожданные подарки. Так когда же мы будем отмечать День святого Николая в 2017 году? Какие обычаи и традиции существуют в этот день? Читайте в нашем материале.

День святого Николая принято отмечать 19 декабря. Николай известен своими добрыми делами и служением Богу. Так, с молодых лет он получил духовный сан и стал проповедовать, а свое наследство направил на благотворительные цели.

Кроме того, Николая называют Чудотворцем, ведь с его именем связано много легенд. Например, по одной из них мы знаем, что однажды он воскресил моряка и с тех пор стал покровителем моряков. Также он известен тем, что спас город Миру от страшного голода и часто помогал бедным путешественникам.

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Считается, что Николай всегда опекал нуждающихся детей: кормил, дарил подарки и теплые вещи. По одной версии, он решил помочь трем девочкам, у которых не было приданого, и стал тайно приносить в их дом золотые монеты. Отсюда и возникла традиция оставлять детям подарки и сладости под подушкой.

Ранним утром в этот день проводится церковная служба в честь святого, после чего можно собраться за праздничным столом. Помните, что принято готовить только те блюда,  которые допускает Рождественский пост: борщ без мяса, жареную рыбу, пироги и вареники с овощными начинками, соленья, булочки, пряники и, конечно, традиционное печенье «Николайчики».

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