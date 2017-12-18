Что подарить на День святого Николая? Идеи подарков

Заботливые родители в День святого Николая традиционно подкладывают детям под подушку разнообразные гостинцы. Все же подарки на Николая любят получать не только дети, но и взрослые. Что подарить на День святого Николая и чем порадовать в этот добрый зимний праздник всех своих родных и близких, читайте в нашем материале!

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Традиционно в этот день принято дарить что-то недорогое и душевное. Например, сладости: киндер-сюрприз, шоколад, конфеты и мармелад. И ребенок, и взрослый всегда обрадуются лакомству, да еще и в красивой упаковке! Ведь важен не просто подарок, а внимание, ваша любовь к близким и родным людям.

Если вы давно хотели привить вашему малышу любовь к чтению, то День Николая Чудотворца — замечательный повод. Подарите ребенку познавательную книгу или энциклопедию.

Сделать подарок можно и своими руками. Символом любви и заботы станет собственноручно связанный шарф или шапка. Домашняя выпечка, сделанная с любовью, также будет замечательным презентом ко Дню святого Николая. Приложите к вкусностям handmade-открытку с тёплыми словами, и улыбка любимого вам гарантирована! Поэтому любой, даже самый маленький сюрприз, может превратить этот день в сказку!

Учитывая, что деткам нравится все яркое и сладкое, можно положить в башмачок мягкую игрушку, красивую пижаму или интересный конструктор.

Счастье и смех в дом принесёт и питомец. Если ваш малыш давно мечтает о домашнем животном, то не сомневайтесь – новый друг в День святого Николая будет идеальным подарком для ребёнка.

Непоседливым детишкам по душе будет подарок, связанный с активным отдыхом. Это могут быть санки, ролики, велосипед и многое другое.

Обязательно нужно проявить свою заботу и внимание к людям, от которых мы постоянно находили под подушкой всякие подарки от Николая — это наши любимые родители. Что же приготовить для них? Хорошим подарком послужит путевка на отдых, где они наберутся сил и энергии, набор красивой посуды или теплое одеяло всегда будет напоминать о вас, различные сертификаты или билеты на желанный концерт они не забудут еще долго.

Дети верят в чудеса, именно это отличает их от нас, взрослых. Подарите своему ребенку сказку и сделайте его счастливым! Всем любви и мира!

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