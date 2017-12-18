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Что должно быть на новогоднем столе в 2018 году (Год желтой земляной собаки) | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Что должно быть на новогоднем столе в 2018 году (год желтой земляной Собаки)

Что должно быть на новогоднем столе в 2018 году (год желтой земляной Собаки)

Телеканал СТБ

Нам уже известно, что 2018 годом будет править желтая земляная Собака. Она принесет нам спокойствие и стабильность, а приоритетами станут семья, любовь, дружба и верность. Также возьмите на вооружение, что Собака любит веселье и вкусную еду! Поэтому новогодний стол обязательно накрывайте с учетом предпочтений хозяйки года. Так как собака — это в первую очередь хищник, то сделайте акцент на мясных блюдах. В нашем материале вы узнаете, что же еще можно приготовить на Новый год 2018.

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Что должно быть на новогоднем столе:

  • мясо
  • овощи (особенно желтые и оранжевые)
  • фрукты
  • легкие десерты
  • напитки (безалкогольные и спиртные)  

Главное правило, которое стоит запомнить, – Собака любит сытную еду. Поэтому основное блюдо обязательно должно быть мясным: стейки, рулька, отбивные, шашлык и прочее. Также приветствуются различные мясные закуски: нарезанная ветчина или колбаса, холодец и паштет. Из овощей приготовьте гарниры и салаты, которые прекрасно дополнят изобилие мясных блюд. Десерты должны быть легкие и полезные: фруктовые салаты, творожные блюда, пудинг, желе, мороженое и фруктовые торты. Рекомендуем пить соки и негазированные напитки, алкоголь можете выбирать любой крепости.

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Каких продуктов лучше избегать:

  • жирное мясо
  • копчености
  • острые блюда
  • соления
  • очень сладкие десерты

Следуйте этим основным принципам новогоднего меню, и ваше застолье пройдет задорно и сытно. 

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