В шаге от финала: участники «Битвы экстрасенсов»-17 пройдут последние испытания сезона

Совсем скоро зрители проекта «Битва экстрасенсов»-17 узнают имя победителя! Четверку лучших – Анну Ефремову, Ольгу Янковскую, Антона Гречишникова и Хельдис – отделяют от долгожданного события считанные испытания. Уже завтра герои реалити в последний раз получат возможность проявить свои способности и завоевать зрительские голоса.

Завтра экстрасенсы столкнутся с двумя непростыми испытаниями. В первом они традиционно встретятся с пятью незнакомками. Судьбы женщин похожи, но только одна из них завоевывала любовь нестандартным методом… Заданием экстрасенсов будет не только вычислить эту женщину, но и рассказать, как именно она добивалась расположения мужчины.

Кроме того, экстрасенсы познакомятся с супружеской парой – Ниной и Михаилом. Историю их любви можно назвать образцовой. Однако есть горе, которое преследует семью с момента их женитьбы. Пара похоронила четверых сыновей, а теперь боится потерять последнего… В сложной жизненной драме будут разбираться сильнейшие участники сезона!

«У меня очень сильно болит сердце. Вы меня извините, но вы живете на кладбище. Причем как физически, так и в мыслях. Я знаю, что такое терять детей», — обратится демонолог Антон Гречишников к Нине.

Какие ужасные факты из жизни пары выяснят экстрасенсы? Смогут ли справиться с первым испытанием? Смотрите уже завтра, в 19:00 на СТБ.

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