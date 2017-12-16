«Один за всіх»-10: что ждет зрителей в шестнадцатом выпуске

Уже завтра на телеканале СТБ можно будет посмотреть 16 выпуск остросоциального проекта «Один за всіх»-10. На этой неделе Дмитрию Карпачеву и экспертам программы предстоит разобраться в противоречивой истории любовного треугольника, который образовался в жизни героев программы. 51-летняя Светлана из Черниговской области готова до последнего бороться за то, чтобы вернуть бывшего мужа в семью. Полтора года назад Виталий оставил жену и пятерых детей ради любовницы, которая моложе Светланы на 17 лет.

Обращение в проект «Один за всіх» – последняя надежда для отчаявшейся бывшей жены. Добиться возвращения возлюбленного не помогли ни уговоры, ни угрозы, ни даже статья в газете. Светлана и их с Виталием дети с нетерпением ждут, что мужчина одумается. Кроме того, героиня выпуска уверена, что своим небрежным отношением новая избранница может загубить мужчину, в котором ее семья так нуждается. По мнению Светланы, он уже выглядит нездоровым и заметно исхудал.

Мать Виталия категорически против того, чтобы сын возвращался к скандальной бывшей жене, а вот новую избранницу всячески поддерживает. И свекровь, и новоиспеченная невестка в один голос утверждают, что Светлана неоднократно грозилась расправиться с ними наградным пистолетом, который остался у женщины после службы.

Что об этом всем думает сам Виталий? Насколько серьезны намерения Светланы навредить тем, кто стоит на пути к ее семейному счастью? Удастся ли разрешить любовный треугольник мирным путем?

Смотрите уже завтра в 21:20 в 16 выпуске «Один за всіх»-10

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