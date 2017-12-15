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Ведущая СТБ Вита Евтушина посетит выставку платьев Victoria Gres | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Виктория Гресь представит экспозицию платьев «Timeless Gres»

Виктория Гресь представит экспозицию платьев «Timeless Gres»

Телеканал СТБ

«Timeless Gres» —  масштабная выставка платьев haute couture by Victoria Gres, которая состоится с 16 по 23 декабря 2017 года в концептуальном шоу-руме Serip Organic Lighting. Victoria Gres — бренд Дома Моды с 24-летней историей, созданный дизайнером Викторией Гресь. На показе будет присутствовать одна из самых стильных ведущих СТБ — Вита Евтушина, которая вскоре поделится с нами своими впечатлениями.

Узнаваемый творческий почерк Виктории – это высокое качество и уникальный дизайн всех изделий, мастерское сочетание разных форм, фактур и цвета. Виктория Гресь, будучи прирожденным декоратором и fashion-дизайнером, создает коллекции вне моды и времени, подчеркивая элегантность женщины и создавая гармонию ее образа. Клиентами бренда Victoria Gres являются Первая леди страны, украинские политики, именитые актеры театра и кино и звезды шоу-бизнеса. 

Через представление моды, стиля, истории костюмов мы можем прикоснуться к прекрасному, окунуться в городскую культуру, вдохновиться новыми идеями и оценить качество изделий.

«Я всегда хотела создавать красоту и гармонию, где бы я ни находилась, и эта страсть сильнее меня. Все, что представлено в экспозиции, создавалось по разным поводам, источники вдохновения были разные и владелицы моих изделий могут составить галерею женских портретов начала 21 века!», — говорит дизайнер Виктория Гресь о предстоящей выставке.

Экспозиция, отображающая период работы Виктории Гресь с 1999 по 2017 годы, состоит из более чем 20-ти самых узнаваемых платьев бренда. Среди экспонатов можно будет увидеть вечерние и бальные платья, одежду для торжественных церемоний и праздников, костюмы, принадлежавшие известным артистам театра и кино. Каждое изделие на выставке «Timeless Gres» красноречиво расскажет о вещах вне времени.

Знаковым экспонатом выставки станет инаугурационное платье Марины Порошенко. Дневной комплект состоял из шелкового платья прямого кроя и летнего тонкого пальто лавандового оттенка. В этом наряде Марина Порошенко присутствовала в Верховной Раде Украины и на торжественном богослужении в Софийском соборе.

«Декор этого ансамбля нужно было подбирать особенно тщательно. Он должен быть одновременно сдержанным, незаметным и элегантным. Я решила остановиться на тонких полосах шитья, которыми украсила рукава пальто и подол платья. Для самого шитья я выбрала такой же лавандовый оттенок. Этот прием в некотором роде повторяет работы знаменитых решетиловских мастеров, чье творчество хорошо знакомо во всем мире благодаря уникальной технике вышивки тон в тон» — рассказывает Виктория Гресь.

На выставке будут представлены знаковые изделия Марины Порошенко, Ирины Данилевской, Власты Шовковской, Надежды Мейхер, Джамалы, Ирины Геращенко, Алексея Вертинского и других известных людей.  

В рамках выставки «Timeless Gres» состоятся следующие события:

15 декабря — Торжественное открытие. Вход только по пригласительным и по аккредитации СМИ;

16 декабря — День работы выставки для клиентов и друзей бренда.

Генеральным партнером мероприятия выступает Serip Organic Lighting — первый в Европе концептуальный шоу-рум дизайнерского освещения.  Как бриллианты – самое желанное украшение для красивой женщины, так и световые скульптуры португальской семейной мануфактуры Serip – желанное украшение для красивого дома.

Больше актуальной информации о мероприятии в Facebook -https://www.facebook.com/events/131798184179977/?ti=icl