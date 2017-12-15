СТБ определил первых обладателей Премии имени Сергея Назарова

В сентябре этого года телеканал СТБ объявил об учреждении ежегодной Премии имени Сергея Назарова, которая будет присуждаться самой инновационной, новаторской и прорывной творческой идее, предложенной сотрудниками компании в рамках заданной темы. На этой неделе рабочая группа во главе с Владимиром Бородянским подвела итоги первой Премии.

Темой этого года стала «Интеграция телевизионного проекта в диджитал». За два месяца было получено несколько десятков идей. Все предложения оценивали по следующим критериям: масштабность, инновационность, уникальность креативной составляющей, возможность интеграции в действующий проект канала или запланированный в сетке, дополнительная ценность для зрителя и его вовлеченность.

По результатам оценок рабочей группы, лучшими отмечены сразу две идеи: диджитал-проект на тему похудения от команды реалити «Зважені та щасливі» (Евгений Туник, Екатерина Лысенко, Павликова Алина, Алиев Фуад, Александр Быков), и диджитал-интеграция проекта «Все буде добре» от креативного продюсера коммерческого продакшена Ланы Барабановой.

— Хочу поблагодарить всех коллег, кто принял участие в конкурсе и презентовал свои идеи. Спасибо за время, силы, мысли и креатив, это очень ценно и важно для нас, ведь канал впервые проводил подобный конкурс. Изначально планировалось, что будет только один обладатель Премии, но обе отмеченные нами идеи настолько достойные, что рабочая группа решила сделать исключение и разделить приз между ними. Команда «Зважених…» получит 40% премиального фонда, а Лана – 60%. Ценность Премии в том, что сотрудник сможет направить ее на реализацию собственного творческого проекта или на профессиональное развитие: скрининги международных телеформатов, поездка на мастер-класс голливудских гуру, European Film Market или что-то другое. Канал СТБ является держателем суммы и оплатит любое направление, выбранное победителями, — подытожил результаты Владимир Бородянский.

Премия им. Сергея Назарова запланирована как ежегодная. Идеи будут приниматься осенью, а оглашение победителя – в декабре. Каждый год тема конкурса будет меняться.

В состав рабочей группы Премии вошли:

— руководитель канала СТБ Владимир Бородянский,

— руководитель продакшена Анна Рапп,

— директор по маркетингу Андрей Орнатский,

— директор департамента внеэфирного промо Виктория Волонтырец,

— программный директор канала Екатерина Шевелюк,

— руководитель программного отдела Павел Дубовой,

— директор департамента эфирного промо Ираклий Махатадзе,

— руководитель отдела перспективного планирования Степан Шевелюк,

— директор департамента по работе с персоналом Людмила Довгоброд.