Оливье: диетический рецепт на Новый год

Приближаются новогодние праздники, которые у многих ассоциируются с лишними килограммами. Чтобы главная ночь в году не отразилась на вашей талии, приготовьте диетические варианты любимых блюд. Начнем с салата, без которого не обходится ни одно застолье на Новый год – такого калорийного, но невероятно лакомого оливье. Как сделать его полезным и при этом не навредить вкусовым качествам? Читайте в нашем материале!
Если в 2018-ом вы запланировали держать курс на здоровье и стройность, классический рецепт оливье с майонезом вряд ли поможет начать год правильно. А вот его полезная диетическая версия – запросто! Достаточно заменить несколько ингредиентов, приготовить легкий соус со свежей зеленью – и сытное блюдо для праздничного ужина готово. Кстати, можете смело предлагать такой салат и тем, кто не заботится о своей фигуре: возможно, гостям он понравится даже больше.
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Как приготовить диетический оливье?
Рецепт
Ингредиенты:
- 1 морковь
- 4 картофелины
- 3 яйца
- 400 г куриного филе
- 1 банка зеленого горошка
- 5 соленых огурцов
Для соуса:
- 400 г натурального йогурта без добавок
- 1 пучок укропа
- смесь перцев (приправа)
- 1 ч. л. лимонного сока
Способ приготовления:
- Картофель, морковь, яйца отварить и нарезать кубиками.
- Куриное филе отварить и нарезать кубиками. Так же нарезать огурцы.
- Для соуса в йогурт добавить лимонный сок и смесь перцев. Мелко порубить укроп. Часть отложить для украшения, а часть смешать с йогуртовой массой. Взбить все в блендере.
- Смешать все ингредиенты в салатнике. Заправить соусом и присыпать зеленью.
Диетический оливье готов! Приятного аппетита!
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