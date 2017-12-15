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Диетический салат оливье: рецепт приготовления | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Оливье: диетический рецепт на Новый год

Оливье: диетический рецепт на Новый год

Телеканал СТБ

Приближаются новогодние праздники, которые у многих ассоциируются с лишними килограммами. Чтобы главная ночь в году не отразилась на вашей талии, приготовьте диетические варианты любимых блюд. Начнем с салата, без которого не обходится ни одно застолье на Новый год – такого калорийного, но невероятно лакомого оливье. Как сделать его полезным и при этом не навредить вкусовым качествам? Читайте в нашем материале!

Если в 2018-ом вы запланировали держать курс на здоровье и стройность, классический рецепт оливье с майонезом вряд ли поможет начать год правильно. А вот его полезная диетическая версия – запросто! Достаточно заменить несколько ингредиентов, приготовить легкий соус со свежей зеленью – и сытное блюдо для праздничного ужина готово. Кстати, можете смело предлагать такой салат и тем, кто не заботится о своей фигуре: возможно, гостям он понравится даже больше.

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Как приготовить диетический оливье?

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Рецепт

Ингредиенты:

  • 1 морковь
  • 4 картофелины
  • 3 яйца
  • 400 г куриного филе
  • 1 банка зеленого горошка
  • 5 соленых огурцов

Для соуса:

  • 400 г натурального йогурта без добавок
  • 1 пучок укропа
  • смесь перцев (приправа)
  • 1 ч. л. лимонного сока

Способ приготовления:

  1. Картофель, морковь, яйца отварить и нарезать кубиками.
  2. Куриное филе отварить и нарезать кубиками. Так же нарезать огурцы.
  3. Для соуса в йогурт добавить лимонный сок и смесь перцев. Мелко порубить укроп. Часть отложить для украшения, а часть смешать с йогуртовой массой. Взбить все в блендере.
  4. Смешать все ингредиенты в салатнике. Заправить соусом и присыпать зеленью.

Диетический оливье готов! Приятного аппетита!

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