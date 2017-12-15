Michelle Andrade — «Зима»: премьера теплого саундтрека

Накануне любимых зимних праздников певица с горячей латиноамериканской душой презентовала новую музыкальную историю. Это современная Jingle Bells, которая возвращает в детство, кружит в снежном вихре чувств, окутывает добром и уютом. В песне, как и в самом непредсказуемом сезоне года, сплелись контрасты: мелодичный вокал, зажигательное настроение реггетона и брутальный рэп.

Одновременно с релизом песни на официальном YouTube-канале Michelle Andrade вышло одноименное lyric video. В ролике певица наслаждается снегопадом, согревая зрителей своими эмоциями. Песня «Зима» уже звучит в радиоэфире и доступна в Apple Music, iTunes и Google Play. «Даже если этой зимой будет очень холодно, помните, что где-то есть человек, который готов согреть вас своим теплом. Желаю, чтобы новый год принес вам эту встречу. А моя нежная песня «Зима» всегда подарит хорошее настроение!», — поделилась Michelle Andrade.

Напомним, что Michelle Andrade одна из самых ярких участниц 4 сезона «Х-фактор». Девушка не так давно начала свою сольную карьеру, но уже успела завоевать армию поклонников. В октябре певица представила свой первый клип на песню «Хватит свистеть», который уже успел набрать полтора миллиона просмотров на YouTube.

