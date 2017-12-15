Международный день чая: история и традиции праздника

Ежегодно 15 декабря мир отмечает Международный день чая. Праздник, посвященный одному из самых древних напитков на планете, полон разных традиций. Интересно, каких именно? Читайте в нашем материале.

Как возник День чая?

Решение отмечать День чая возникло не сразу. Значимые чайные встречи, после которых было принято ввести этот праздник, состоялись в 2004 году в индийском городе Мамбай и бразильском городе Порте Аллегре в 2005 году.

В этот же период обнародовали Мировую Декларацию Прав работников чайной индустрии. Они и определились с празднованием и объявили 15 декабря Всемирным днем чая. Первыми отмечать это событие начали 10 стран: Индия, Шри-Ланка, Бангладеш, Непал, Китай, Вьетнам, Индонезия, Кения, Малайзия и Уганда. Впоследствии к ним присоединились и другие страны мира.

Впервые День чая отметили в 2005 году в Нью-Дели. Главная цель его празднования – обратить внимание мирового сообщества и политиков на низкие продажи этого чудодейственного напитка и проблемы, с которыми регулярно сталкиваются работники чайного производства.

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Традиции чайных церемоний

Каждый народ по-своему проводит чайную церемонию. Как именно? Мы расскажем вам о самых популярных традициях ценителей этого прекрасного напитка в разных странах мира.

Япония

Чайная церемония на японском называется «Тя-но ю». Она зародилась в XVI веке. Обычно ее проводят в чайном домике под руководством мастера. Хозяин дома тратит целый день, чтобы достойно подготовиться к этому действу. Сначала он украшает комнату, в которой будет происходить процесс, надписями с мудрыми высказываниями на разные темы, в том числе и о чае.

Лишь после того, как комнату полностью подготовят, приглашают гостей. Каждый из прибывших садится на место, которое ему подготовил хозяин. Затем они начинают всячески восхвалять посуду. После этого гости угощаются тем, что предлагает владелец дома. Насытившись, гости идут на прогулку в сад. Как только чай будет подан, хозяин ударит в гонг, если это день, или в колокол, если вечер, и все вернутся к столу, чтобы получить свою чашечку душистого чая.

Таинство заваривания японского чая начинается с того, что воду наливают в глиняную посуду. Хозяин приносит чайную мисочку, ложечку для размешивания напитка, бамбуковый совок, салфетку и все это кладет рядом с чашкой, в котором уже есть вода. Затем он высыпает совочком в мисочку чай из расчета три совочка на человека, ковшиком с горячей водой заливает чай, размешивает и снова добавляет воду до образования напитка, консистенция которого близка к консистенции горохового супа. Чай готов. Мисочка передается главному гостю, он отпивает и передает другим гостям. В Японии предпочитают зеленый и желтый чай. Напиток пьют без сахара, маленькими глоточками.

Во время чаепития все общаются между собой на темы, заявленные в вывешенных на стене надписях.

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Великобритания

Известно, что англичане – одни из самых больших ценителей чая. Около 59 млн жителей Великобритании ежедневно выпивают 165 млн чашек этого напитка, это каждый третий британец. В год в страну импортируют 144 000 т чая.

Три раза в день англичане в обязательном порядке выпивают этот напиток в строго указанное время: утром во время завтрака, в час дня за ланчем и в 17:00. Последний называют «пятичасовым» чаепитием. В это время у каждого англичанина дома собираются друзья. Им предлагают на выбор пять сортов чая: Earl Grey, Lapsang Souchong, Assam, Darjeeling.

Заверенный напиток ставят на специальный столик, отдельно – чайник с кипятком, молочник, сахарницу и сладости.

Пока чай настаивается, в хорошо разогретые чашки добавляют некипяченое молоко – по 2–3 ч. л., а только потом наливают сам напиток.

В Украине специальных традиций чаепития нет. Однако никто не мешает устроить у себя дома что-то вроде Дня чая в виде вечеринки а-ля англичане или японцы. Если вы не сильно хотите возиться с приготовлениями чайной церемонии, можно просто пригласить к себе гостей и поболтать за чашечкой вкусного напитка о будничных делах.

Немного истории

Считается, что чай как напиток был открыт вторым императором Китая Шеном Нунгом примерно в 2737 году до н. э., когда император опустил листочки чайного дерева в чашку с горячей водой. В 400–600 годах н. э. в Китае возрос интерес к чаю как к лечебному напитку, в связи с чем начали развиваться процессы культивации этого напитка. В Европе он стал известен с первой половины 17 века. А одна из самых знаменитых событий в современной истории чая – это «Бостонское чаепитие», состоявшееся 16 декабря 1773, когда американские колонисты выбросили в гавань Бостона ящики с чаем в знак протеста против введенного Великобританией налога на чай.