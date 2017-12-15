Лунный календарь стрижек на декабрь 2017

До Нового года осталось совсем немного. Помимо выбора праздничного наряда, покупки подарков для самых близких и составления аппетитного меню, найдите время, чтобы обновить прическу. Следуя лунному календарю стрижек на декабрь 2017, вам с легкостью удастся определить наиболее удачные дни для тех или иных изменений в прическе. Так какие же даты самые благоприятные для стрижки волос в декабре?

Выбор наиболее оптимального с точки зрения лунного календаря дня для стрижки позволит сохранить позитивную энергию, получить заряд положительных сил и, наоборот, распрощаться со всем отрицательным.

Благоприятные дни для стрижки в декабре 2017 года: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 27, 28, 30, 31 декабря.

Неблагоприятные дни для стрижки в декабре 2017 года: 2, 3, 7, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29 декабря.

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Как показывает лунный календарь стрижки волос на декабрь 2017, начало месяца – наиболее подходящее время для кардинальных изменений внешности. Так, например, поход в салон красоты 9 декабря поможет обрести долгожданную гармонию между внешним и внутренним.

В середине декабря стрижка, окрашивание или ламинирование положительно скажутся на состоянии волос. А если хотите ускорить рост волос, лунный календарь стрижек подсказывает посетить парикмахерскую именно 15 декабря.

Обратите внимание, что ближе к концу месяца окрашивать волосы не рекомендуется – возможно, достичь желаемого результата не получится.

Тем же, у кого проблемы с самооценкой, для посещения парикмахерской лучше выбрать 28 декабря. Стрижки в самый канун новогодних праздников – 30 и 31 декабря – хоть и не окажут существенного оздоровительного эффекта, но точно порадуют чувством свежести и обновленности.

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