«Х-фактор»-8: участники исполнят по две песни на шестом прямом эфире

Уже завтра, 16.12.2017, состоится шестой прямой эфир самого вокального шоу страны «Х-фактор»-8. Пятерка лучших вокалистов сезона исполнит по две песни, а звездным гостем станет самый обаятельный судья шоу Олег Винник.

Шестой прямой эфир «Х-фактор»-8 будет непростым для финалистов сезона, ведь им предстоит подготовить по две песни. Одна из композиций будет на иностранном языке, а другую для них выбрал наставник конкурента. Финал уже близок и судьи изо всех сил стараются раскрыть своих подопечных. Но воспользуется ли кто-то шансом подставить сильного соперника? Почему Настя Каменских потребует, чтобы Елена Зуева вышла на сцену в купальнике и из-за какой композиции произойдет нешуточный конфликт между Дмитрием Шуровым и группой Yurcash?

А также не пропустите выступление покорителя женских сердец и феномена украинской эстрады — Олега Винника. Судья исполнит три своих хита: «Вовчиця», «Кто я», и «Возьми меня в свой плен».

Кто же покинет шоу за шаг до финала?

Смотрите завтра, 16 декабря, шестой прямой эфир «Х-фактор»-8 в 19:00 на телеканале СТБ!