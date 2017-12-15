Григорий Решетник с женой и сыновьями нарядили елку

До Нового года осталось чуть больше двух недель, а значит, можно смело приниматься за подготовку к главной ночи в году. Если вы уже знаете, как сделать ёлочные игрушки своими руками, самое время последовать примеру Григория Решетника и в уютном семейном кругу приступить к декору новогоднего дерева. В этот раз ведущий проекта «Холостяк» впервые украшал елку с двумя сыновьями. Трогательными фотографиями Григорий и его жена Кристина поделились в своих соцсетях.

Летом этого года ведущий самого романтичного реалити страны стал папой во второй раз: в светлую Троицу, 4 июня, его избранница, Кристина Решетник, родила сына Диму.

Приближающийся Новый год молодая семья впервые отметит таким большим составом, ведь теперь их не трое, а четверо! Григорий и Кристина с нетерпением ждут наступления праздника и рассказывают об этом в своих социальных сетях. Читайте также: Как звезды телеканала СТБ проводят зиму На днях пара опубликовала фотографии, на которых счастливые родители с сыновьями вовсю занимаются подготовкой к Новому году – украшают елку. Искренние улыбки членов семьи не оставили поклонников звездной пары равнодушными.

Если вам не хватает новогоднего настроения, рекомендуем перенять эстафету у семьи Решетник и уже сейчас поставить в доме главный атрибут праздничной атмосферы – пушистую елочку.

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