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День памяти cвятой великомученицы Варвары: история праздника и традиции | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / День памяти Святой великомученицы Варвары: история праздника и традиции

День памяти Святой великомученицы Варвары: история праздника и традиции

Телеканал СТБ

17 декабря православные христиане отмечают день Святой великомученицы Варвары. Хотите узнать, какой была ее жизнь и о каких потребностях к ней молятся? Читайте об истории дня Варвары и о традициях, которых нужно придерживаться в этот день, в нашем материале.

17 декабря православная церковь чтит великомученицу Варвару, которая жила и страдала при императоре Максимиане. Перед своей казнью святая обратилась к Богу и попросила его о даре, которым после смерти спасет от болезней и внезапной смерти всех, кто будет вспоминать о ней и ее муках.

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Жизнь святой

Варвара жила в Илиополе Финийском в конце 3 и в начале 4 века.  Она была единственной дочерью знатного язычника Диоскора, рано потерявшего жену. Девушка росла невероятной красавицей и умницей. Отец сильно переживал, что кто-то может позавидовать его дочери и причинить вред. Чтобы уберечь ее, мужчина построил специальный замок, из которого Варвара могла выходить только с разрешения отца.  

Когда девушка стала совершеннолетней, отец решил выдать ее замуж. Однако Варвара не стремилась к замужеству и всегда отвергала предложение вероятного мужа. В то время девушка уже знала о Христе Спасителе и тайно приняла святое крещение. Отец разозлился за такое решение и назвал Варвару предательницей.  Он выдал тайну дочери тогдашнему правителю Максимиану и отдал ему ее на расправу. Сначала царь пытался отговорить Варвару от веры и принести жертву идолам. Однако девушка оказалась несокрушимой. Она публично объявила себя христианкой.  Это не понравилось Максимиану, и он приказал жестоко пытать девушку.  По данным церковных хроник, тогда к святой явился Христос, исцелил ее раны и пообещал большую награду в Царстве Небесном за перенесенные страдания.  

Правитель был шокирован твердостью девушки и приказал ее казнить. Чтобы еще больше унизить бедняжку, он заставил ее раздеться и идти на эшафот голой.  Палачом Варвары назначили ее родного отца Диоскора. Однако Господь сотворил чудо и неземным светом окутал Варвару, чтобы никто не увидел ее обнаженного тела.  Палачи святой Максимиан и Диоскор не имели возможности долго злорадствовать над смертью святой. Сразу после казни начался сильный ливень, и оба язычника сгорели от удара молнии.  

Остатки великомученицы похоронили в городе Галентиан.  Над ее могилой люди построили церковь, в которой исцелялись люди.

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С какими просьбами нужно обращаться к Варваре

Святой Варваре молятся, когда боятся умереть без исповеди и святого причастия.  Также просят сохранить от тяжелых болезней и внезапной смерти. Кроме этого, к великомученице обращаются, когда хотят, чтобы хорошо прошли роды и были здоровыми дети.

Традиции и приметы

В этот день принято готовить сладости на праздники: орехи в сахаре, медовые ягоды и фрукты, пряники и леденцы.  В древности на Руси собирались и гадали на суженого.  Например, наливали воду в емкость, брали деревянную ложку и бросали в сосуд. Чья ложка первой отойдет от краев, та первая замуж выйдет. Также задавали Варваре вопросы.  Брали листок бумаги и делили пополам. Затем высыпали на него горсть крупы, пытаясь попасть на середину.  Если больше половины круп рассыпятся на правую сторону ответ положительный, и наоборот, на левую отрицательный.  Если же поровну вопрос остался открытым, и узнать его ответ можно только через год.