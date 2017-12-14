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Мода 2017-2018: трендовые укладки на новый год | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Трендовые укладки на Новый год: мода 2017-2018

Трендовые укладки на Новый год: мода 2017-2018

Телеканал СТБ

Здоровые и ухоженные волосы – тренд, который никогда не потеряет своей актуальности. Однако если вы интересуетесь модой и стараетесь поспевать за всеми новинками, берите на вооружение идеи укладок на Новый год 2017–2018. Главное помнить, что не нужно следовать каждому тренду беспрекословно: объективно оценивайте, что подойдет именно вашей форме лица. А мы постараемся помочь!

Для всех тех, кто мечтает научиться делать модные и эффектные укладки своими руками, есть хорошая новость: со сложными и вычурными прическами в новом сезоне можно смело попрощаться. Основное правило – волосы должны выглядеть естественно и непринужденно. Это значит, что добиться такого результата получится и в домашних условиях.

Pretty Woman Fashion Model with Blowing Curly Hair. Cute Girl Outdoors

Мода 2018 делает упор на следующие направления:

  • натуральность;
  • простота;
  • небрежность;
  • открытый лоб;
  • прямой пробор;
  • мягкие гладкие локоны;
  • простые плетения;
  • растрепанные пучки и узлы.

Про лак, гель и прочую «тяжелую артиллерию» стайлинговых средств также лучше забыть. Укладка должна оставаться подвижной и живой.

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Укладки на короткие волосы

Мы уже рассказывали, какие модные прически на короткие волосы будут на пике популярности в 2018 году. Изысканным и элегантным дополнением вечернего платья на Новый год станут текстурные кудри, острые винтажные волны в духе 20-х, рельефные локоны или челка, уложенная волной. Ретро – один из самых горячих трендов как в одежде, так и в стайлинге волос. Актуальные решения также найдете в нашей фотоподборке.

Beautiful bright makeup woman with black short hair style. Closeupblond woman with brown eyesFemale portrait

Укладки на волосы средней длины

Средние волосы открывают более широкий простор для экспериментов. Приветствуются укладки с пучком, твистом или хвостом. Постарайтесь сделать прическу расслабленной. Должно казаться, будто для того, чтобы выглядеть так сногсшибательно, вам потребовалось всего несколько минут.

Если сам по себе новогодний наряд яркий и уже имеет несколько акцентов, лучше ограничиться простотой форм. Чтобы укладка не смотрелась скучно, используйте аксессуар – ободок, цепочку, гребень или необычную заколку. Учитывайте: цвет выбранной детали должен подходить под цвет выбранного платья. Универсальное решение – аксессуар в золотых или бронзовых тонах.

Мода 2017-2018: трендовые укладки на новый год - фото

Лайфхак для обладательниц тонких волос: чтобы волосы выглядели объемно и при этом естественно, за день до праздника заплетите несколько французских косичек. Утром кудряшки будут достаточно плотными, однако к вечеру результат порадует – визуально более густые волосы и природные мягкие волны. Можно воспользоваться невидимками и небрежно заколоть несколько прядей.

какую укладку сделать на новый год - фото

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Укладки на длинные волосы

Хит сезона зима 2017–2018 – разнообразные косы и прически с элементами плетения. Здесь можно дать волю фантазии. Например, соединить несколько косичек между собой или дополнить прическу черной атласной лентой.

модные укладки на новый год

Также очень красиво и женственно на длинных волосах смотрятся голливудские локоны. Более уместна такая укладка с платьем в пол или вечерним комбинезоном. Вариант попроще – волнистые волосы, зачесанные на одну сторону.

мода 2017

Интересно и модно будет выглядеть укладка с твистами. Для вечернего выхода ее можно объединить с классическим пучком – получится стильная вариация на подзабытую прическу в виде ракушки.

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