Римские приключения, или Как «Світами за скарбами» снимают в Италии

Пока зрители томятся в ожидании грандиозного тревел-шоу «Світами за скарбами», премьера которого состоится весной 2018-го на СТБ, съемки проекта в самом разгаре. Ведущая Роза Аль-Намри не стала держать интригу, и с удовольствием показывает, где и как снимают масштабное шоу.

Первой точкой на карте путешественников стал Рим. Имена участников еще не оглашены, а вот ведущая проекта с удовольствием делится красочными снимками в Instagram. Колизей, Пантеон… Где еще успели побывать Роза Аль-Намри и команда «Світами за скарбами»? Смотрите!

Три години під дощем і ми знайшли нарешті Колізей 😂☺️#світамизаскарбами Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza) Дек 8 2017 в 11:09 PST

Напомним, «Світами за скарбами» — это адаптация СТБ формата Final Adventure, появившегося в 2013 году на телеканале MBC (Южная Корея). Работает над ним Творческое объединение Владимира Турича, создающее мегауспешный проект «МастерШеф».

Восемь пар участников, которых связывают семейные или дружеские отношения, пройдут квест в разных уголках мира, чтобы в конце найти главный приз – 500 000 гривен. Читайте также: Ведущая «Світами за скарбами» Роза Аль-Намри о шоу, путешествиях и новом образе

Любовь не зла !❤️#світамизаскарбами Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza) Дек 11 2017 в 4:52 PST

Приключения в Риме. Пригоди в Римі .Стиль @andreyyanko макияж @pyshanay #світамизаскарбами Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza) Дек 12 2017 в 12:34 PST

Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza) Дек 13 2017 в 8:31 PST

Проект «Світами за скарбами» у Римі Макіяж @pyshanay стиль @andreyyanko #світамизаскарбами Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza) Дек 8 2017 в 3:41 PST

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