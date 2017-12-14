Римские приключения, или Как «Світами за скарбами» снимают в Италии

Пока зрители томятся в ожидании грандиозного тревел-шоу «Світами за скарбами», премьера которого состоится весной 2018-го на СТБ, съемки проекта в самом разгаре. Ведущая Роза Аль-Намри не стала держать интригу, и с удовольствием показывает, где и как снимают масштабное шоу.
Первой точкой на карте путешественников стал Рим. Имена участников еще не оглашены, а вот ведущая проекта с удовольствием делится красочными снимками в Instagram. Колизей, Пантеон… Где еще успели побывать Роза Аль-Намри и команда «Світами за скарбами»? Смотрите!
Напомним, «Світами за скарбами» — это адаптация СТБ формата Final Adventure, появившегося в 2013 году на телеканале MBC (Южная Корея). Работает над ним Творческое объединение Владимира Турича, создающее мегауспешный проект «МастерШеф».
Наша большая и дружная команда уже 3 -й день ищет сокровища в Риме!Буду знакомить Вас с людьми ,которые создают грандиозное шоу «Світами за скарбами»!На следующем фото Андрей Пышный ,наш шеф-редактор!Наша велика і дружня команда вже третій день шукає скарби в Римі!Буду знайомити Вас із людьми ,які створюють грандіозний проект «Світами за скарбами»!На наступному фото наш шеф -редактор Андрій Пишний! #світамизаскарбами Ваша Роза Аль-Намрі #світамизаскарбами Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza)
Восемь пар участников, которых связывают семейные или дружеские отношения, пройдут квест в разных уголках мира, чтобы в конце найти главный приз – 500 000 гривен. Читайте также: Ведущая «Світами за скарбами» Роза Аль-Намри о шоу, путешествиях и новом образе
Любовь не зла !❤️#світамизаскарбами Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza)
Приключения в Риме. Пригоди в Римі .Стиль @andreyyanko макияж @pyshanay #світамизаскарбами Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza)
Проект «Світами за скарбами» у Римі Макіяж @pyshanay стиль @andreyyanko #світамизаскарбами Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza)