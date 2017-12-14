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Римские приключения, или Как Світами за скарбами снимают в Италии | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Римские приключения, или Как «Світами за скарбами» снимают в Италии

Римские приключения, или Как «Світами за скарбами» снимают в Италии

Телеканал СТБ

Пока зрители томятся в ожидании грандиозного тревел-шоу «Світами за скарбами», премьера которого состоится весной 2018-го на СТБ, съемки проекта в самом разгаре. Ведущая Роза Аль-Намри не стала держать интригу, и с удовольствием показывает, где и как снимают масштабное шоу.

Первой точкой на карте путешественников стал Рим. Имена участников еще не оглашены, а вот ведущая проекта с удовольствием делится красочными снимками в Instagram. Колизей, Пантеон… Где еще успели побывать Роза Аль-Намри и команда «Світами за скарбами»? Смотрите!

Напомним, «Світами за скарбами» — это адаптация СТБ формата Final Adventure, появившегося в 2013 году на телеканале MBC (Южная Корея). Работает над ним Творческое объединение Владимира Турича, создающее мегауспешный проект «МастерШеф».

Наша большая и дружная команда уже 3 -й день ищет сокровища в Риме!Буду знакомить Вас с людьми ,которые создают грандиозное шоу «Світами за скарбами»!На следующем фото Андрей Пышный ,наш шеф-редактор!Наша велика і дружня команда вже третій день шукає скарби в Римі!Буду знайомити Вас із людьми ,які створюють грандіозний проект «Світами за скарбами»!На наступному фото наш шеф -редактор Андрій Пишний! #світамизаскарбами Ваша Роза Аль-Намрі #світамизаскарбами Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza)

Восемь пар участников, которых связывают семейные или дружеские отношения, пройдут квест в разных уголках мира, чтобы в конце найти главный приз  – 500 000 гривен. Читайте также: Ведущая «Світами за скарбами» Роза Аль-Намри о шоу, путешествиях и новом образе

Любовь не зла !❤️#світамизаскарбами Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza)

 

роза в риме4

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