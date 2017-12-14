Олег Винник — «Як жити без тебе»: премьера самого ожидаемого клипа

Сегодня судья «Х-фактор»-8 Олег Винник презентует самый ожидаемый клип сезона на поп-рок композицию «Як жити без тебе», ставшую особенной не только для певца, но и для миллионов его слушателей. Драйвовый украиноязычный трек, автором которого традиционно является сам Олег, впервые прозвучал в марте текущего года на сцене киевского Дворца Украина. После чего артист исполнил его еще несколько десятков раз в рамках концертного тура «Моя душа…». «Некоторым композиция «Як жити без тебе» может напомнить «Вовчицю» — глубокая, лирическая, но при этом более драйвовая. На самом деле мне очень близок этот стиль. В студенческие годы я играл в рок-бэнде, переигрывал на гитаре известных музыкантов и увлекался рок-н-роллом. Слушал Deep Purple. Nazareth, Scorpions. Когда возникла идея написать данную песню, я попробовал несколько разных вариантов, однако, сразу понял, что иначе она прозвучать не могла. Трек несет важный месседж, передает чувства к женщине, которая дарит крылья, — поделился Олег Винник.

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Основная сюжетная линия клипа разворачивается вокруг одной из строчек песни: «Ти дала мені свої ангельські крила». Главный герой находится «в клетке», которая олицетворяет зону комфорта человека. И только покинув эту клетку, взяв за руку другого человека, он способен взлететь. «Концепция видео очень артовская, творческая. Главная тема – Любовь. Человек без любви, как попугай в клетке или птица с одним крылом. Но когда в его жизнь приходит это прекрасное чувство, возникает ощущение окрыленности, появляется способность парить над землей», — комментирует задумку режиссер Елена Винярская.

В кадре решили не отвлекать внимание от главного героя. Певец предстает в новом амплуа: из романтического сердцееда превращается в брутального рокера. Все декорации выполнены в теплых красно-оранжевых тонах, что придает видео особой атмосферности.

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