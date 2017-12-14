Настя Каменских приглашает встретить Рождество вместе

25 декабря на канале М1 состоится премьера рождественского спецпроекта «Xmas with NK», в котором судья «Х-фактор»-8 Настя Каменских поделится вдохновением, исполнив лучшие рождественские композиции на четырех языках в атмосферной акустической версии, чтобы каждый зритель в этот вечер прочувствовал рождественское чудо.

В фильме «Xmas with NK» прозвучат самые известные рождественские хиты на столь близких для артистки украинском, русском, английском и итальянском языках, ведь она – девушка-космополит – родилась в Киеве, росла в Неаполе, жила в США и посетила с гастролями почти каждый уголок планеты. Идея создать рождественский фильм-концерт появилась из-за непреодолимого желания Насти вдохновить людей поверить в рождественское чудо, открыть сердца и наполнить их любовью в столь атмосферный вечер.

В фильме аккомпанировать за роялем Насте будет ее давний друг, музыкант и композитор Дмитрий Саратский. Настя также поделится самыми трогательными воспоминаниями о Рождестве, душевными историями из детства, своими мечтами и новогодним волшебством.

Более того, Настя подготовила рождественский сюрприз – в фильме певица споет свои три новых новогодних песни, которые войдут в рождественский альбом «Хmas with NK».

«Рождество – самый любимый, добрый, светлый и семейный праздник. Давайте увидим чудо Рождества вместе – 25 декабря, в 20:00 на М1. Я приготовила для вас самые любимые рождественские песни, свои новые композиции, а также теплые истории про мое детство, мечты и новогоднее волшебство», – отметила Настя Каменских.

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