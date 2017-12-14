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Анита Луценко выиграла в номинации Идеальная фигура | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Анита Луценко победила в номинации «Идеальная фигура»

Анита Луценко победила в номинации «Идеальная фигура»

Телеканал СТБ

На днях журнал «Лиза» назвал имена  победительниц конкурса «Женщины, которые нас вдохновляют!», приуроченного к 20-летию издания. Первое место в номинации «Идеальная фигура» читательницы журнала отдали ведущей проекта «Зважені та щасливі» на СТБ, стройной и спортивной маме Аните Луценко. Неудивительно, ведь именно она уже не первый год является примером для многих женщин, мечтающих об идеальных формах.

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В течение восьми недель украинки отдавали свои голоса за знаменитостей, которых считают самыми достойными претендентками в номинациях «Стиль», «Благотворительность», «Вдохновение», «Семейные ценности» и «Идеальная фигура». Последний титул читательницы «Лизы» присудили Аните Луценко: ведущая и профессиональный фитнес-тренер набрала 2376 голосов, что существенно больше, чем у ее соперниц.  

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Решение украинок поддержать именно Аниту вполне очевидно, ведь она – настоящее олицетворение красоты и здорового образа жизни. В своих социальных сетях победительница конкурса «Женщины, которые нас вдохновляют!» регулярно делится полезными советами о том, как правильно питаться и тренироваться для достижения желаемого результата. Уникальную программу похудения, позволяющую прийти в форму после родов, Анита Луценко разработала на личном опыте. Самой женщине удалось потерять 20 кг и добиться идеального силуэта.

При этом Анита не пропагандирует жестких рамок и ограничений. По мнению знаменитости, любимые вкусности вполне можно грамотно вписать в рацион.

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