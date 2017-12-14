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Агата Кристи и Сергей Жадан: что читает Станислав Боклан | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Агата Кристи и Сергей Жадан: что читает Станислав Боклан

Агата Кристи и Сергей Жадан: что читает Станислав Боклан

Телеканал СТБ

Известный украинский актер, народный артист Украины, звезда сериала «Коли ми вдома. Нова історія» и фильма «Поводырь» Станислав Боклан рассказал о своих книжных увлечениях. О своих любимых книгах актер рассказал Elle Man.

Станислав Боклан заядлый читатель. По его словам, в первую очередь к этому вынуждает профессия.  Актерство стимулирует постоянно развиваться и искать что-то новое для своих персонажей, а книги лучший источник, из которого следует черпать силы.  

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Владимир Маканин величайший писатель, убежден артист. Его произведения переведены на многие языки мира, а французы вообще внесли имя Маканина в «Золотой фонд мировой литературы». Станислав говорит, что имеет все сборники автора и в бумажном, и в электронном виде, чтобы иметь возможность читать его в перерывах между сценами и репетициями.  

Боклан акцентировал, что писатель умер в этом году, однако оставил после себя большое творческое наследие: «Предтеча», «Гражданин убегающий», «Асан», «Отдушина» и другие. По мнению артиста, все эти книги анализируют человека с разных сторон. Создатель через своих персонажей раскрывает человеческую сущность и разбирается в превратностях судьбы.  

Среди читательских вкусов актера также известные классики: Агата Кристи, Себастьян Жапризо, Жорж Сименон, а также Николай Гоголь, Федор Достоевский и Иван Бунин. Станислав Боклан признается, что обожает классические детективы. Он любит придумывать свою историю развития событий, а в конце сопоставлять, насколько его версия была правдоподобной.  

Также актер любит и поэзию. Ранее Боклан и сам писал стихи, однако уверен, ничего не способно так цеплять, как старая классическая поэзия. Любимый современный поэт Боклана Сергей Жадан.  

Сейчас народный артист снимается в костюмированном сериале «Крепостная», который выйдет на телеканале СТБ весной 2019 года.