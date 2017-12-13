«Зважені та щасливі»-7: с какими испытаниями столкнутся участники в 16 выпуске

«Зважені та щасливі»-7 выпуск 16 уже завтра появится на телеэкранах. На этой неделе в лагере похудения будет настоящая свадебная лихорадка! Все оставшиеся атрибуты будущие молодожены должны протащить на своих плечах, преодолев десять километров пути. Но останется ли у них после таких испытаний хоть немного свадебного настроения? Подробнее – в материале.

На 16 неделе «зважені» продолжат подготовку к самому ожидаемому событию сезона. И пока участницы будут готовить полезный и диетический свадебный торт, их половинки сойдутся в мужской борьбе за обручальные кольца. Но не передумают ли пары жениться, когда узнают, каким образом придется добывать остальные свадебные атрибуты?

Удастся ли Алине удержать в руках свадьбу своей мечты? Неужели Наташа снова устроит Алексею истерику и из-за этого отменит церемонию? И смогут ли будущие молодожены добраться к финишу, чтобы сказать долгожданное «да» своим половинкам? Смотрите уже завтра, в 20:00 на СТБ.

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