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Закуски на Новый год: праздничные рецепты | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Закуски на Новый год: топ-10 рецептов

Закуски на Новый год: топ-10 рецептов

Телеканал СТБ

Новогодние закуски разогревают аппетит перед подачей основных блюд, служат прекрасным перекусом в течение всего вечера и, несомненно, являются настоящим украшением праздничного стола. Что приготовить такого, чтобы это не только имело превосходный вкус, но и оригинальный вид? Мы расскажем! Берите на заметку подборку рецептов закусок на Новый год 2018.

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Профитроли со сливочным сыром, икрой и форелью

закуски на новый год - фото

Ингредиенты:

  • Готовые профитроли без начинки
  • 300 г слабосоленой форели
  • 150 г мягкого сливочного сыра
  • 200 г сливок 35% жирности
  • 150 г красной икры
  • 3 веточки укропа

Способ приготовления:

  1. Сливки взбить в пену.
  2. Отдельно блендером взбить 200 г форели со сливочным сыром. Добавить красную икру, аккуратно ввести сливки и переложить получившийся крем в кондитерский мешок.
  3. С профитролей срезать верхушки и наполнить кремом. Украсить кусочками форели и укропом.

Мильфей из свеклы и авокадо

праздничные закуски на новый год - фото

Ингредиенты:

  • 3 свеклы
  • 2 авокадо
  • ½ лимона
  • 150 г йогурта
  • 3–4 веточки петрушки
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Свеклу запечь в духовке до готовности, остудить и очистить.
  2. Авокадо разрезать пополам, удалить косточку и очистить от кожуры. Мякоть крупно нарезать.
  3. В блендере взбить авокадо, сок половины лимона, петрушку и йогурт. Посолить и переложить в кондитерский мешок с фигурной насадкой.
  4. Свеклу нарезать круглыми дольками. Выложить мильфей слоями, чередуя свеклу и крем с авокадо.

«Пингвинчики» из моцареллы с маслинами

холодные закуски на новый год - фото

Ингредиенты:

  • 1 банка маслин без косточек
  • 200 г моцареллы шариками
  • 1 отварная морковь
  • Крем-сыр и сладкий красный перец для украшения

Способ приготовления:

  1. Морковь нарезать кружочками. Вырезать подставку под канапе и носики для пингвинов. Часть маслин разрезать на половинки.
  2. Нанизать на шпажки и скрепить вместе все детали так, чтобы получились пингвинчики. Из верхушек сладкого болгарского перца сделать шапочки и украсить крем-сыром.

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Холодец из свинины и курицы

Закуски на Новый год: праздничные рецепты - фото

Ингредиенты:

  • 1 кг свиных ножек
  • ½ куриной тушки
  • 1 свиная рулька
  • 2 моркови
  • 1–2 луковицы
  • 5 зубчиков чеснока
  • 2 лавровых листа
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Ножки и рульку замочить в холодной воде и оставить на 4–5 ч. Тщательно зачистить.
  2. Уложить мясо в кастрюлю и залить водой так, чтобы ее уровень был выше мяса на 6–8 см. Накрыть крышкой, довести до кипения и варить на медленном огне до тех пор, пока кости не будут свободно отделяться от мяса. Периодически снимать ложкой свиной жир.
  3. Морковь и лук очистить, добавить к мясу за 2 ч до окончания варки и посолить. За 5 мин до окончания варки добавить лавровый лист.
  4. Достать мясо и овощи. Бульон процедить. Мясо отделить от костей, мелко покрошить и смешать с измельченным чесноком. Поперчить. Лук мелко порубить. Морковь фигурно нарезать.
  5. Разложить мясо и овощи по формам, залить кипящим бульоном. Остудить при комнатной температуре и отправить в холодильник до застывания.

Шарики из козьего сыра

Закуски на Новый год: топ-10 рецептов - фото

Ингредиенты:

  • 400 г мягкого козьего сыра
  • 70 г рубленых очищенных фисташек
  • 70 г зерен граната
  • 70 г семян льна
  • Соленая сдобная соломка
  • Оливковое масло

Способ приготовления:

  1. Слегка смочить руки оливковым маслом и сформовать шарики из сыра. По желанию предварительно добавить рубленую зелень.
  2. Каждый шарик обвалять в фисташках, зернах граната и семенах льна. Нанизать на соломку.

Тарталетки с креветочным муссом

tartlets with salmon mousse, shrimp and cucumber

Ингредиенты:

  • Готовые тарталетки
  • 1 огурец
  • 450 г замороженных креветок
  • 100 г жирного творога
  • 1 зубчик чеснока

Способ приготовления:

  1. Огурец тонко нарезать.
  2. Креветки отварить до готовности. Часть  отложить для украшения, а часть вместе с творогом и рубленым чесноком измельчить в блендере.
  3. Разложить получившийся мусс по тарталеткам. Украсить целыми креветками и огурцом.

Фаршированные помидоры «Дед Мороз»

Stuffed tomatoes in form of Santa Claus for Christmas

Ингредиенты:

  • 10 помидоров
  • 200 г твердого сыра
  • 2 зубчика чеснока
  • 4 ст. л. майонеза

Способ приготовления:

  1. У помидоров срезать верхушки и удалить мякоть.
  2. Сыр натереть на терке. Смешать с измельченным чесноком и майонезом.
  3. Нафаршировать помидоры и накрыть верхушками. Сделать глазки из сушеных бутонов гвоздики и носики из зерен граната. Майонезом нарисовать бороду.

Канапе с сыром бри и клюквенным соусом

Holiday appetizers with cranberry sauce on a wooden server

Ингредиенты:

  • 1 багет
  • 300 г сыра бри
  • 200 г салями или ветчины
  • 150 г клюквы
  • 2 ст. л. сахара
  • Цедра и сок ½ апельсина
  • Корица, молотый мускатный орех, гвоздика

Способ приготовления:

  1. Багет нарезать  и слегка подсушить в духовке. Нарезать сыр и колбасу.
  2. Для соуса клюкву положить в эмалированную кастрюлю и посыпать сахаром. Варить, пока ягоды не начнут лопаться. Добавить цедру, сок и пряности. Варить все вместе до загустения.
  3. Выложить бри и колбасу на багет. Добавить по 1 ч. л. получившегося клюквенного соуса. По желанию украсить мятой и нанизать на шпажки.

Картофельные шарики во фритюре

Turkey meatballs

Ингредиенты:

  • 5–7 картофелин
  • 2 яйца
  • 50 г сливочного масла
  • 1–1,5 ст. муки
  • Рубленая зелень
  • Панировочные сухари
  • Масло для фритюра
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Картофель очистить, отварить до готовности и размять. Добавить яйца, масло и рубленую зелень по вкусу. Посолить и поперчить.
  2. Порциями добавить столько муки, чтобы масса хорошо лепилась. Сформовать мокрыми руками небольшие шарики  и обвалять в сухарях.
  3. Пожарить получившиеся шарики во фритюре и выложить на бумажное полотенце.

Канапе с фуа-гра

gingerbread with foie gras

Ингредиенты:

  • Хлеб
  • 500 г свежей утиной печени
  • 75 мл белого вина
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Утиную печень зачистить и замочить на ночь в ледяной воде. Затем нарезать на кусочки и залить вином. Посолить, поперчить и оставить мариноваться на 2 ч.
  2. Печень достать из маринада и выложить в форму. Поместить в сковороду, заполненную горячей водой. Готовить в духовке около 30 мин при 95 оС, периодически поливая выделяющимся жиром. Остудить.
  3. С помощью формочек для печенья вырезать из хлеба и фуа-гра звездочки.

Больше рецептов на Новый год 2018 вы найдете по ссылке.