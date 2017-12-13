Закуски на Новый год: топ-10 рецептов

Новогодние закуски разогревают аппетит перед подачей основных блюд, служат прекрасным перекусом в течение всего вечера и, несомненно, являются настоящим украшением праздничного стола. Что приготовить такого, чтобы это не только имело превосходный вкус, но и оригинальный вид? Мы расскажем! Берите на заметку подборку рецептов закусок на Новый год 2018.

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Профитроли со сливочным сыром, икрой и форелью

Ингредиенты:

Готовые профитроли без начинки

300 г слабосоленой форели

150 г мягкого сливочного сыра

200 г сливок 35% жирности

150 г красной икры

3 веточки укропа

Способ приготовления:

Сливки взбить в пену. Отдельно блендером взбить 200 г форели со сливочным сыром. Добавить красную икру, аккуратно ввести сливки и переложить получившийся крем в кондитерский мешок. С профитролей срезать верхушки и наполнить кремом. Украсить кусочками форели и укропом.

Мильфей из свеклы и авокадо

Ингредиенты:

3 свеклы

2 авокадо

½ лимона

150 г йогурта

3–4 веточки петрушки

Соль

Способ приготовления:

Свеклу запечь в духовке до готовности, остудить и очистить. Авокадо разрезать пополам, удалить косточку и очистить от кожуры. Мякоть крупно нарезать. В блендере взбить авокадо, сок половины лимона, петрушку и йогурт. Посолить и переложить в кондитерский мешок с фигурной насадкой. Свеклу нарезать круглыми дольками. Выложить мильфей слоями, чередуя свеклу и крем с авокадо.

«Пингвинчики» из моцареллы с маслинами

Ингредиенты:

1 банка маслин без косточек

200 г моцареллы шариками

1 отварная морковь

Крем-сыр и сладкий красный перец для украшения

Способ приготовления:

Морковь нарезать кружочками. Вырезать подставку под канапе и носики для пингвинов. Часть маслин разрезать на половинки. Нанизать на шпажки и скрепить вместе все детали так, чтобы получились пингвинчики. Из верхушек сладкого болгарского перца сделать шапочки и украсить крем-сыром.

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Холодец из свинины и курицы

Ингредиенты:

1 кг свиных ножек

½ куриной тушки

1 свиная рулька

2 моркови

1–2 луковицы

5 зубчиков чеснока

2 лавровых листа

Соль, перец

Способ приготовления:

Ножки и рульку замочить в холодной воде и оставить на 4–5 ч. Тщательно зачистить. Уложить мясо в кастрюлю и залить водой так, чтобы ее уровень был выше мяса на 6–8 см. Накрыть крышкой, довести до кипения и варить на медленном огне до тех пор, пока кости не будут свободно отделяться от мяса. Периодически снимать ложкой свиной жир. Морковь и лук очистить, добавить к мясу за 2 ч до окончания варки и посолить. За 5 мин до окончания варки добавить лавровый лист. Достать мясо и овощи. Бульон процедить. Мясо отделить от костей, мелко покрошить и смешать с измельченным чесноком. Поперчить. Лук мелко порубить. Морковь фигурно нарезать. Разложить мясо и овощи по формам, залить кипящим бульоном. Остудить при комнатной температуре и отправить в холодильник до застывания.

Шарики из козьего сыра

Ингредиенты:

400 г мягкого козьего сыра

70 г рубленых очищенных фисташек

70 г зерен граната

70 г семян льна

Соленая сдобная соломка

Оливковое масло

Способ приготовления:

Слегка смочить руки оливковым маслом и сформовать шарики из сыра. По желанию предварительно добавить рубленую зелень. Каждый шарик обвалять в фисташках, зернах граната и семенах льна. Нанизать на соломку.

Тарталетки с креветочным муссом

Ингредиенты:

Готовые тарталетки

1 огурец

450 г замороженных креветок

100 г жирного творога

1 зубчик чеснока

Способ приготовления:

Огурец тонко нарезать. Креветки отварить до готовности. Часть отложить для украшения, а часть вместе с творогом и рубленым чесноком измельчить в блендере. Разложить получившийся мусс по тарталеткам. Украсить целыми креветками и огурцом.

Фаршированные помидоры «Дед Мороз»

Ингредиенты:

10 помидоров

200 г твердого сыра

2 зубчика чеснока

4 ст. л. майонеза

Способ приготовления:

У помидоров срезать верхушки и удалить мякоть. Сыр натереть на терке. Смешать с измельченным чесноком и майонезом. Нафаршировать помидоры и накрыть верхушками. Сделать глазки из сушеных бутонов гвоздики и носики из зерен граната. Майонезом нарисовать бороду.

Канапе с сыром бри и клюквенным соусом

Ингредиенты:

1 багет

300 г сыра бри

200 г салями или ветчины

150 г клюквы

2 ст. л. сахара

Цедра и сок ½ апельсина

Корица, молотый мускатный орех, гвоздика

Способ приготовления:

Багет нарезать и слегка подсушить в духовке. Нарезать сыр и колбасу. Для соуса клюкву положить в эмалированную кастрюлю и посыпать сахаром. Варить, пока ягоды не начнут лопаться. Добавить цедру, сок и пряности. Варить все вместе до загустения. Выложить бри и колбасу на багет. Добавить по 1 ч. л. получившегося клюквенного соуса. По желанию украсить мятой и нанизать на шпажки.

Картофельные шарики во фритюре

Ингредиенты:

5–7 картофелин

2 яйца

50 г сливочного масла

1–1,5 ст. муки

Рубленая зелень

Панировочные сухари

Масло для фритюра

Соль, перец

Способ приготовления:

Картофель очистить, отварить до готовности и размять. Добавить яйца, масло и рубленую зелень по вкусу. Посолить и поперчить. Порциями добавить столько муки, чтобы масса хорошо лепилась. Сформовать мокрыми руками небольшие шарики и обвалять в сухарях. Пожарить получившиеся шарики во фритюре и выложить на бумажное полотенце.

Канапе с фуа-гра

Ингредиенты:

Хлеб

500 г свежей утиной печени

75 мл белого вина

Соль, перец

Способ приготовления:

Утиную печень зачистить и замочить на ночь в ледяной воде. Затем нарезать на кусочки и залить вином. Посолить, поперчить и оставить мариноваться на 2 ч. Печень достать из маринада и выложить в форму. Поместить в сковороду, заполненную горячей водой. Готовить в духовке около 30 мин при 95 о С, периодически поливая выделяющимся жиром. Остудить. С помощью формочек для печенья вырезать из хлеба и фуа-гра звездочки.

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