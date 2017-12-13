Известная британская певица Katie Melua спела украинскую колядку

«Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати…» – это слова популярной украинской колядки «Щедрик». Известная британская и грузинская певица Katie Melua (Кэти Мелуа) спела рождественскую песню языком оригинала. Смотрите видео в нашем материале.

Кэти Мелуа исполнила украинскую колядку «Щедрик» в прямом эфире на телеканале ВВС. Девушка ее спела на языке оригинала – украинском. После этого она отметила, что считает правильным петь песни на том языке, на котором они были написаны. Кэти подчеркнула, что исполнять композицию на украинском было несложно. Достичь правильного произношения певице помогла жена руководителя хора, с которым Кэти и спела колядку. Женщина консультировала исполнителей, так как она по происхождению украинка.

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Мелуа вместе с женским хором «The Gori Women Choir» записала новый альбом под названием «In winter». В него вошли сразу две украинские колядки – «Щедрик» и «Прилетіла ластівка».

Песню «Щедрик» написал украинский композитор Николай Леонтович. Впервые ее исполнил хор Киевского университета в 1916 году. Существует версия, что украинский оригинал колядки опирается на старую славянскую легенду. Мол, каждый звон в ночь рождения Иисуса Христа прославлял Его.

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В США впервые композицию спели в 1921 году в концертном зале Carnegie Hall в Нью-Йорке. Колядка пришлась американцам по душе. Поэтому в 1936 году американский композитор, украинец по происхождению, Питер Вильговский перевел «Щедрик» на английский и назвал его «Carol of the bells». С этого момента колядка стала одним из самых известных хитов мира.

В классическом исполнении ее поют акапельно или же при поддержке оркестра. В течение многих лет колядку можно услышать в ряде американских фильмов («Южный парк», «Гарри Поттер», «Один дома» и др.), а также в рекламах.

