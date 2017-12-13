Проекты телеканала СТБ оказались в топ-запросов Google в 2017 году

Недавно Google подвел итоги уходящего года, огласив, какие запросы в 2017-ом были самыми популярными среди украинцев. По доброй традиции на верхушке рейтинга оказались проекты телеканала СТБ. В очередной раз в первой десятке медийной категории «ТВ-шоу года» – «МастерШеф» и«Зважені та щасливі». Абсолютным лидером стал проект «Холостяк», помимо этого занявший вторую строчку и в общем списке самых популярных запросов 2017.

В начале каждой зимы Google анализирует миллионы поисковых запросов, чтобы определить, что волновало и было интересным, в частности, для жителей Украины в прошедшем году. По результатам исследования, в 2017-ом самым любимым ТВ-проектом украинцев стал «Холостяк»-7. Героем последнего сезона одного из наиболее романтических телешоу страны является Дмитрий Черкасов. Возможно, зрительницы просто не смогли устоять перед обаянием завидного жениха?

Второе место в десятке топ-запросов досталось Евровидению-2017. Кстати, как и в прошлом году, Национальный отбор на Евровидение-2018 проводится на телеканале СТБ. Заполнить анкету участника Нацотбора можно на нашем сайте, а уже 10 и 17 февраля состоятся полуфиналы. Они определят, кто будет представлять Украину на главном песенном конкурсе Европы в 2018-ом.

Поднявшись на две ступени в сравнении с прошлым годом, на четвертой позиции рейтинга оказался проект «МастерШеф»-7.

Сразу за ним, на пятом месте – «Зважені та щасливі»-7.

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