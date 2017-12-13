Олег Винник «растопил» Ледовую арену в Броварах

Cамый обаятельный судья «Х-фактор»-8 Олег Винник завершил концертный тур, стартовавший весной 2017 года. С программой «Моя душа…» певец проехал более полсотни городов Украины и Беларуси. В большинстве из которых дал по два-три, а в некоторых даже четыре концерта. В целом, увидеть и послушать любимого исполнителя вживую пришли более 200 тысяч зрителей.

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Каждый город встречал музыканта переполненными залами, билеты на его выступления раскупались за месяцы до заявленных дат. В связи с этим, дабы вместить всех желающих, менеджментом артиста было принято решение провести летние гастроли на открытых площадках и стадионах страны.

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Невероятный фурор Олег Винник произвел в Беларуси. Певец стал одним из немногих, кому удалось собрать аншлаги на главных сценах Минска, Гомеля, Бреста и «расшевелить» белорусскую публику. Билеты на концерты украинского исполнителя покупали не только поклонники, но и высокопоставленные должностные лица.

Пожалуй, одним из самых волнительных стало выступление Олега Винника в Броварах 8 декабря. Певец и его команда первыми открыли новую концертную площадку на Ледовой арене ТРЦ «Терминал». Специально для этого была построена сцена, поверх льда разместился партер, а вместе с трибунами и фан-зоной новоиспеченный крытый стадион вместил рекордное для себя количество зрителей, приняв более 4,5 тысяч человек. Зрители долго не отпускали музыканта со сцены. Под бурные овации публики артист дважды выходил на бис. В этот вечер на Ледовой арене впервые было горячо.

Отметим, что весной 2018 года Олег Винник отправится в следующий тур с новой концертной программой, который охватит главные сцены, а также более десяти стадионов страны. А уже сегодня певец презентует тизер нового клипа на песню «Як жити без тебе».

