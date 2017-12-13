Настя Каменских показала закулисье шоу «Сюрприз, сюрприз!»

Самая эмоциональная судья «Х-фактор»-8 Настя Каменских успевает все! Певица активно работает над сольным проектом NK, занимается подопечными на самом вокальном шоу страны и дарит счастье другим. Не так давно звезда приняла участие в шоу «Сюрприз, сюрприз!» и сделала удивительный подарок для маленькой героини проекта. В своем видеологе Настя Каменских показала закулисье съемки, а также рассказала трогательную историю из своего детства.

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Сегодня на своем YouTube-канале NKBLOG известная певица Настя Каменских разместила видео, посвященное ее участию в самом добром шоу Украины «Сюрприз, сюрприз!».

«Дорогие друзья, сегодня будет особенная серия, очень нежная и безумно трогательная. Я участвую в крутом и душевном шоу, которое называется «Сюрприз, сюрприз!». У меня интересная история с одной маленькой девочкой, к которой я поеду в школу и сделаю cюрприз!», — поделилась в видео Каменских.

Она призналась, что очень нервничала перед встречей со школьниками, а особенно с героиней шоу. Наедине с девочкой Настя поддержала ее и рассказала историю из своего детства.

«Мне было где-то 12–13 лет, как тебе. У моей семьи не было денег, а была сильная зима, но мы не могли купить теплую одежду. А ходить в школу надо. Моя мама достала (не знаю даже у кого) теплые ботинки, штаны и тулуп. Но это все было для мальчиков. Я пришла в этом всем в школу и, конечно, все начали надо мной смеяться. На что я им сказала: «Вы ничего не понимаете, сейчас так очень модно ходить». И они перестали», — вспоминала судья «Х-фактор»-8.

Как проходила репетиция звезды перед выступлением на шоу, кто помогает Насте вспоминать слова своих песен, а также подробности закулисья смотрите на видео уже сейчас!