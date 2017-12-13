Куда пойти в Киеве на выходных: афиша мероприятий на 16–17 декабря 2017

Чтобы не терять зря времени непосредственно в уикенд, предлагаем составить план на субботу и воскресенье уже сейчас. Тем более выходные 16–17 декабря обещают быть действительно насыщенными: предновогодние ярмарки, праздник сыра, бьюти-девичник и кинофестиваль. А куда отправитесь вы? Определиться поможет наша афиша мероприятий в Киеве на выходные!

Открытие резиденции Деда Мороза

16 декабря, 09:00–21:00

Пр. Ак. Глушкова, 1 (концерт-холл ВДНГ)

Этой зимой загадать желание на коленках у Деда Мороза можно будет в концерт-холле ВДНГ. Резиденция главного персонажа новогодних праздников напоминает сказочный парк развлечений, где родители и малыши смогут собственными глазами увидеть, как происходит подготовка к главной ночи в году. Вашу семью ждут веселые игры, общение с трудолюбивыми эльфами, интересные мастер-классы, фотосессия на память и множество других приятных сюрпризов!

Цена: 110 грн.

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Ярмарка «Christmas Art Market»

16 декабря, 12:00–23:00

Ул. Набережно-Луговая, 8 (креативное сообщество «IZONE»)

«Christmas Art Market» – это десятки работ молодых дизайнеров, художников и фотографов, любимые рождественские фильмы, подарки и пряный глинтвейн в непринужденной и уютной атмосфере накануне Нового года. В утренней и дневной программе найдут для себя занятие как взрослые, так и дети. В 20:00 гостей маркета ждет сет от ди-джея и вечеринка Drink and Print.

Цена: бесплатно (вход на вечеринку Drink and Print – 150 грн).

Праздник сыра «Happy Cheese Day»

16–17 декабря, 11:00–19:00

Ул. Лаврская, 9 (галерея «Лавра»)

Более 200 видов уникального сыра от крафтовых производителей со всей Украины, угощения от победителей Cheese Awards Day 2017, мастер-классы по сыроварению и декору сырной тарелки ждут вас на грандиозном празднике сыра в этот уикенд. Авторские сыры, твердые, мягкие, с плесенью… Здесь каждый найдет лакомство для себя, на праздничный стол или в качестве подарка близким. И, конечно, не обойдется без вина!

Цена: бесплатно.

Ярмарка подарков «Сапожок Святого Николая»

15–17 декабря, 10:00–19:00

Ул. Крещатик, 2 (международный конгресс-центр «Украинский дом»)

В эти выходные «Украинский дом» в самом сердце Киева наполнится ароматами имбирного печенья, корицы и хвои, благодаря масштабной ярмарке новогодних подарков. Традиционно на мероприятии можно будет купить сладкие угощения, свечи, handmade-украшения, елочные игрушки и красивые зимние композиции. Также будет работать книжная выставка, где вы сможете купить праздничные и подарочные издания любимых сказок, раскраски от Святого Николая и книги популярных авторов. Новый год совсем рядом, успейте порадовать родных и друзей чем-то особенным!

Цена: бесплатно.

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Девичник Christmas Girls

17 декабря, 13:00–17:00

Бул. Т. Шевченко, 2 (Окно во Двор Concept Store)

В предпраздничной суете не так просто найти время для себя любимой. В это воскресенье стоит отключить телефон и на несколько часов отложить все дела, чтобы тепло и весело отдохнуть в девичьем кругу. Наконец-то можно без зазрения совести позволить себе бокал просекко, насладиться вкусностями, вдоволь поболтать о насущном и поделиться парочкой женских хитростей. Помимо радушной атмосферы и подарков, вас ждут мастер-классы по визажу, стилю и декору дома. Предварительная регистрация обязательна.

Цена: бесплатно.

Фестиваль «Новое британское кино-2017»

13–20 декабря

Ул. Большая Васильковская, 19 (культурный центр «Кинотеатр «Киев»)

Неделя лучших современных фильмов Соединенного Королевства при поддержке Arthouse Traffic продолжается! В программе только самое значимое – призеры Канн, фавориты британских премий и хиты уходящего года. 16-го и 17-го декабря пройдут показы короткометражек «Bafta: Британия. Коротко», продолжение культовой картины по роману Ирвина Уэлша «На игле» – «Т2: Трейнспоттинг», а также «Последний портрет» Стенли Туччи.

Цена: 90–100 грн.

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