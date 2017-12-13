Красивые поздравления с Днем Андрея Первозванного

Сегодня, 13 декабря День святого апостола Андрея Первозванного. Ранее мы рассказывали историю и традиции этого праздника, теперь предлагаем вашему вниманию красивые поздравления с Днем Андрея. Не забудьте поздравить всех знакомых Андреев с праздником.

Красивые поздравления в прозе

Поздравляю всех Андреев с именинами. Желаю всегда и во всем ощущать поддержку и помощь ангела-хранителя, а также родных и друзей. Пусть радость всегда наполняет вашу душу. Искренне желаю вам добра и счастья. С праздником.

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Примите поздравления с днем Андрея Первозванного. Его жизненный путь было очень сложным, но мы до сих пор вспоминаем его подвиги во имя веры. Желаю вам такой же целеустремленности на пути к своей мечте. Пусть на вашем жизненном пути встречаются только надежные и верные люди.

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Пускай твой ангел всегда охраняет и защищает тебя от любых невзгод и опасностей. С именинами!

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Поздравляю тебя с праздником! Сегодня мы отмечаем не твой день рождения, а именины твоего ангела. И именно его мы хотим поздравить с таким знаменательным праздником. Пусть он всегда остается за твоей спиной, оберегает тебя и укрывает от всех неприятностей и проблем.

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В День Андрея Первозванного хочется пожелать, чтобы в каждом из нас был такой же сильный дух и крепкая вера, как была когда-то в душе апостола, чтобы Бог освещал жизненный путь и даровал светлую надежду, чтобы щедрость души и милосердие всегда приводило к благодати и счастию.

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Сегодня мы собрались за этим столом по двум прекрасным поводам. Во-первых, сегодня именины Андрея Первозванного, а, во-вторых, День ангела нашего дорогого друга Андрея. Стоит отметить, что оба Андрея глубоко симпатичные ребята, поэтому никого из них не стоит оставить без внимания.

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В чудесный праздник — день Андрея Первозванного спешим пожелать всем мира и благополучия. Пусть добрый ангел охраняет ваш дом от всего лихого. Любите друг друга и цените каждый миг, прожитый на нашей чудесной земле.

Красивые поздравления в стихах с Днем Андрея

Пусть этот день не шумный праздник,

Не красный день в календаре,

Но он счастливый и прекрасный —

Твой Ангел ходит по земле…

И мы сердечно поздравляем

Тебя, Андрей, с чудесным днем

И от души тебе желаем

Здоровья, радости во всем!

***

В именинный день, Андрюша,

Поздравления прими.

Пусть небесный покровитель

Сил дает тебе, любви.

Пусть всегда с тобою рядом

Неустанно он идет,

От ошибок и промашек

Первозванный сбережет.

Попроси сегодня счастья

Нынче у Святого,

Он подарит мир и кротость,

Не шепнет лихого.

***

В День Первозванного Андрея

Живи, душою не старея,

В любви живи и благодати,

Всегда будь вовремя и кстати.

Добра тебе, блаженства, света,

Будь нежностью простой согрета,

Здоровья прочного успеха

И в жизни всей достатка смеха.

***

С Днем Андрея Первозванного всех поздравляем,

Быть здоровыми, счастливыми желаем.

Пусть вам солнце улыбается всегда,

В небе светит путеводная звезда.

Пусть святые вам оберегают,

От болезней, бед вас защищают.

Пусть молитва донесется до небес,

Ожидайте в этот день чудес!

***

В день Первозванного Андрея,

Святого — вспомним житие,

Он был Иисусом просветлённый,

И стал — апостолом его!

А именинникам желаем:

По жизни с лёгкостью шагать,

Мы ценим вас и уважаем,

И будем рады поддержать!

***

Какое имя у Андрея!

Его мы хвалим, не жалея!

Ему пристало быть героем,

Ведь имя у него такое!

Все мы Андрея поздравляем,

Андрей-герой, мы это знаем,

Коль друг провалится под лед,

Андрей всегда его спасет!

В грозу и в бурю, в снегопад

Спасать друзей он будет рад!

Друг от беды всегда храним,

Когда Андрюша рядом с ним!

Он от безденежья спасет,

Опохмелиться принесет,

Всегда накормит, обогреет —

Не зря зовут его Андреем!

***

Мы пришли тебя поздравить

С праздником Андрея.

Ангела мы будем славить,

Сердце он согреет.

Тебя пусть оберегает

От бед и невзгод всех.

На добро пусть вдохновляет,

На встречу с успехом.

Ну а мы тебе желаем,

Дорогой Андрюша,

Счастья много, и уж знаем,

Ты – парень везучий.