Красивые поздравления с Днем Андрея Первозванного

Сегодня, 13 декабря День святого апостола Андрея Первозванного. Ранее мы рассказывали историю и традиции этого праздника, теперь предлагаем вашему вниманию красивые поздравления с Днем Андрея. Не забудьте поздравить всех знакомых Андреев с праздником.
Красивые поздравления в прозе
Поздравляю всех Андреев с именинами. Желаю всегда и во всем ощущать поддержку и помощь ангела-хранителя, а также родных и друзей. Пусть радость всегда наполняет вашу душу. Искренне желаю вам добра и счастья. С праздником.
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Примите поздравления с днем Андрея Первозванного. Его жизненный путь было очень сложным, но мы до сих пор вспоминаем его подвиги во имя веры. Желаю вам такой же целеустремленности на пути к своей мечте. Пусть на вашем жизненном пути встречаются только надежные и верные люди.
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Пускай твой ангел всегда охраняет и защищает тебя от любых невзгод и опасностей. С именинами!
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Поздравляю тебя с праздником! Сегодня мы отмечаем не твой день рождения, а именины твоего ангела. И именно его мы хотим поздравить с таким знаменательным праздником. Пусть он всегда остается за твоей спиной, оберегает тебя и укрывает от всех неприятностей и проблем.
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В День Андрея Первозванного хочется пожелать, чтобы в каждом из нас был такой же сильный дух и крепкая вера, как была когда-то в душе апостола, чтобы Бог освещал жизненный путь и даровал светлую надежду, чтобы щедрость души и милосердие всегда приводило к благодати и счастию.
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Сегодня мы собрались за этим столом по двум прекрасным поводам. Во-первых, сегодня именины Андрея Первозванного, а, во-вторых, День ангела нашего дорогого друга Андрея. Стоит отметить, что оба Андрея глубоко симпатичные ребята, поэтому никого из них не стоит оставить без внимания.
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В чудесный праздник — день Андрея Первозванного спешим пожелать всем мира и благополучия. Пусть добрый ангел охраняет ваш дом от всего лихого. Любите друг друга и цените каждый миг, прожитый на нашей чудесной земле.
Красивые поздравления в стихах с Днем Андрея
Пусть этот день не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный —
Твой Ангел ходит по земле…
И мы сердечно поздравляем
Тебя, Андрей, с чудесным днем
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!
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В именинный день, Андрюша,
Поздравления прими.
Пусть небесный покровитель
Сил дает тебе, любви.
Пусть всегда с тобою рядом
Неустанно он идет,
От ошибок и промашек
Первозванный сбережет.
Попроси сегодня счастья
Нынче у Святого,
Он подарит мир и кротость,
Не шепнет лихого.
***
В День Первозванного Андрея
Живи, душою не старея,
В любви живи и благодати,
Всегда будь вовремя и кстати.
Добра тебе, блаженства, света,
Будь нежностью простой согрета,
Здоровья прочного успеха
И в жизни всей достатка смеха.
***
С Днем Андрея Первозванного всех поздравляем,
Быть здоровыми, счастливыми желаем.
Пусть вам солнце улыбается всегда,
В небе светит путеводная звезда.
Пусть святые вам оберегают,
От болезней, бед вас защищают.
Пусть молитва донесется до небес,
Ожидайте в этот день чудес!
***
В день Первозванного Андрея,
Святого — вспомним житие,
Он был Иисусом просветлённый,
И стал — апостолом его!
А именинникам желаем:
По жизни с лёгкостью шагать,
Мы ценим вас и уважаем,
И будем рады поддержать!
***
Какое имя у Андрея!
Его мы хвалим, не жалея!
Ему пристало быть героем,
Ведь имя у него такое!
Все мы Андрея поздравляем,
Андрей-герой, мы это знаем,
Коль друг провалится под лед,
Андрей всегда его спасет!
В грозу и в бурю, в снегопад
Спасать друзей он будет рад!
Друг от беды всегда храним,
Когда Андрюша рядом с ним!
Он от безденежья спасет,
Опохмелиться принесет,
Всегда накормит, обогреет —
Не зря зовут его Андреем!
***
Мы пришли тебя поздравить
С праздником Андрея.
Ангела мы будем славить,
Сердце он согреет.
Тебя пусть оберегает
От бед и невзгод всех.
На добро пусть вдохновляет,
На встречу с успехом.
Ну а мы тебе желаем,
Дорогой Андрюша,
Счастья много, и уж знаем,
Ты – парень везучий.