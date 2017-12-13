Известны номинанты на премию «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе обнародовали списки номинантов одной из самых престижных премий в мире — «Золотой глобус». Это будет 75-я церемония награждения, которая состоится 7 января 2018 года. В большинстве случаев, победители «Золотого глобуса» в будущем получают еще и «Оскар». А проведет церемонию Сет Майерс, известный ведущий вечернего шоу на телеканале NBC. Читайте в нашем материале, какие номинанты на «Золотой глобус» будут представлены в этом году.
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За главную номинацию «Золотого глобуса» — «Лучший драматический фильм»— будут бороться:
- гей-драма «Зови меня своим именем»Луки Гуаданьино
- военная драма «Дюнкерк» Кристофера Нолана
- триллер «Секретное досье» Стивена Спилберга
- мелодрама «Форма воды» Гильермо дель Торо
- драма «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха
Получить награду за «Лучший фильм на иностранном языке» смогут:
- «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи» Анжелины Джоли
- «Нелюбовь» Андрея Звягинцева
- «Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс
- «На пределе» Фатиха Акина
- «Квадрат» Рубена Эстлунда
Кроме того, приводим полные списки номинантов на «Золотой глобус 2018» в следующих категориях:
«Лучшая комедия или мюзикл»:
- «Величайший шоумен»
- «Леди Птица»
- «Горе-творец»
- «Прочь»
- «Я, Тоня»
«Лучший анимационный фильм»:
- «Бэби босс»
- «Добытчица»
- «Фердинанд»
- «Тайна Коко»
- «Ван Гог. С любовью, Винсент»
«Лучший драматический сериал»:
- «Рассказ служанки»
- «Это мы»
- «Корона»
- «Игра престолов»
- «Очень странные дела»
«Лучший комедийный сериал»:
- «Черная комедия»
- «Удивительная миссис Майзел»
- «Мастер не на все руки»
- «Уилл и Грейс»
- «SMILF»
«Лучший мини-сериал или телефильм»:
- «Большая маленькая ложь»
- «Фарго»
- «Вражда»
- «Грешница»
- «Вершина озера: Китайская девушка»
«Лучший режиссер»:
- Стивен Спилберг («Секретное досье»)
- Ридли Скотт («Все деньги мира»)
- Мартин Макдонах («Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури»)
- Гильермо дель Торо («Форма воды»)
- Кристофер Нолан («Дюнкерк»)
«Лучшая мужская роль (драма)»:
- Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»)
- Том Хэнкс («Секретное досье»)
- Дэниел Дэй-Льюис («Призрачная нить»)
- Гэри Олдман («Темные времена»)
- Дензел Вашингтон («Роман Дж. Израэл, Esq.»)
«Лучшая женская роль (драма)»:
- Мишель Уильямс («Все деньги мира»)
- Джессика Честейн («Игра Молли»)
- Салли Хоукинс («Форма воды»)
- Фрэнсис Макдорманд («Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури»)
- Мерил Стрип («Секретное досье»)
«Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)»:
- Стив Каррел («Битва полов»)
- Энсел Элгорт («На драйве»)
- Джеймс Франко («Горе-творец»)
- Хью Джекман («Величайший шоумен»)
- Дэниел Калуя («Прочь»)
«Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)»:
- Джуди Денч («Виктория и Абдул»)
- Хелен Миррен («В поисках праздника»)
- Марго Робби («Я, Тоня»)
- Сирша Ронан («Леди Птица»)
- Эмма Стоун («Битва полов»)