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Золотой глобус 2018: номинанты и имя ведущего | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Известны номинанты на премию «Золотой глобус»

Известны номинанты на премию «Золотой глобус»

Телеканал СТБ

В Лос-Анджелесе обнародовали списки номинантов одной из самых престижных премий в мире — «Золотой глобус». Это будет 75-я церемония награждения, которая состоится 7 января 2018 года. В большинстве случаев, победители «Золотого глобуса» в будущем получают еще и «Оскар». А проведет церемонию Сет Майерс, известный ведущий вечернего шоу на телеканале NBC. Читайте в нашем материале, какие номинанты на «Золотой глобус» будут представлены в этом году.

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За главную номинацию «Золотого глобуса» — «Лучший драматический фильм»— будут бороться:

  • гей-драма «Зови меня своим именем»Луки Гуаданьино 
  • военная драма «Дюнкерк» Кристофера Нолана
  • триллер «Секретное досье» Стивена Спилберга
  • мелодрама «Форма воды» Гильермо дель Торо
  • драма «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха 

Получить награду за «Лучший фильм на иностранном языке» смогут:

  • «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи» Анжелины Джоли
  • «Нелюбовь» Андрея Звягинцева
  • «Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс
  • «На пределе» Фатиха Акина
  • «Квадрат» Рубена Эстлунда

Кроме того, приводим полные списки номинантов на «Золотой глобус 2018» в следующих категориях:

«Лучшая комедия или мюзикл»:

    • «Величайший шоумен»
    • «Леди Птица»
    • «Горе-творец»
    • «Прочь»
    • «Я, Тоня»

«Лучший анимационный фильм»:

    • «Бэби босс»
    • «Добытчица»
    • «Фердинанд»
    • «Тайна Коко»
    • «Ван Гог. С любовью, Винсент»

«Лучший драматический сериал»:

    • «Рассказ служанки»
    • «Это мы»
    • «Корона»
    • «Игра престолов»
    • «Очень странные дела»

«Лучший комедийный сериал»:

    • «Черная комедия»
    • «Удивительная миссис Майзел»
    • «Мастер не на все руки»
    • «Уилл и Грейс»
    • «SMILF»

«Лучший мини-сериал или телефильм»:

    • «Большая маленькая ложь»
    • «Фарго»
    • «Вражда»
    • «Грешница»
    • «Вершина озера: Китайская девушка»

«Лучший режиссер»:

    • Стивен Спилберг («Секретное досье»)
    • Ридли Скотт («Все деньги мира»)
    • Мартин Макдонах («Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури»)
    • Гильермо дель Торо («Форма воды»)
    • Кристофер Нолан («Дюнкерк»)

«Лучшая мужская роль (драма)»:

    • Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»)
    • Том Хэнкс  («Секретное досье»)
    • Дэниел Дэй-Льюис («Призрачная нить»)
    • Гэри Олдман  («Темные времена»)
    • Дензел Вашингтон («Роман Дж. Израэл, Esq.»)

«Лучшая женская роль (драма)»:

    • Мишель Уильямс («Все деньги мира»)
    • Джессика Честейн («Игра Молли»)
    • Салли Хоукинс («Форма воды»)
    • Фрэнсис Макдорманд («Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури»)
    • Мерил Стрип («Секретное досье»)

«Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)»:

    • Стив Каррел («Битва полов»)
    • Энсел Элгорт («На драйве»)
    • Джеймс Франко («Горе-творец»)
    • Хью Джекман («Величайший шоумен»)
    • Дэниел Калуя («Прочь»)

«Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)»:

    • Джуди Денч («Виктория и Абдул»)
    • Хелен Миррен («В поисках праздника»)
    • Марго Робби («Я, Тоня»)
    • Сирша Ронан («Леди Птица»)
    • Эмма Стоун («Битва полов»)

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