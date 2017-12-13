Известны номинанты на премию «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе обнародовали списки номинантов одной из самых престижных премий в мире — «Золотой глобус». Это будет 75-я церемония награждения, которая состоится 7 января 2018 года. В большинстве случаев, победители «Золотого глобуса» в будущем получают еще и «Оскар». А проведет церемонию Сет Майерс, известный ведущий вечернего шоу на телеканале NBC. Читайте в нашем материале, какие номинанты на «Золотой глобус» будут представлены в этом году.

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За главную номинацию «Золотого глобуса» — «Лучший драматический фильм»— будут бороться:

гей-драма «Зови меня своим именем»Луки Гуаданьино

военная драма «Дюнкерк» Кристофера Нолана

триллер «Секретное досье» Стивена Спилберга

мелодрама «Форма воды» Гильермо дель Торо

драма «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха

Получить награду за «Лучший фильм на иностранном языке» смогут:

«Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи» Анжелины Джоли

«Нелюбовь» Андрея Звягинцева

«Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс

«На пределе» Фатиха Акина

«Квадрат» Рубена Эстлунда

Кроме того, приводим полные списки номинантов на «Золотой глобус 2018» в следующих категориях:

«Лучшая комедия или мюзикл»:

«Величайший шоумен»



«Леди Птица»



«Горе-творец»



«Прочь»



«Я, Тоня»

«Лучший анимационный фильм»:

«Бэби босс»



«Добытчица»



«Фердинанд»



«Тайна Коко»



«Ван Гог. С любовью, Винсент»

«Лучший драматический сериал»:

«Рассказ служанки»



«Это мы»



«Корона»



«Игра престолов»



«Очень странные дела»

«Лучший комедийный сериал»:

«Черная комедия»



«Удивительная миссис Майзел»



«Мастер не на все руки»



«Уилл и Грейс»



«SMILF»

«Лучший мини-сериал или телефильм»:

«Большая маленькая ложь»



«Фарго»



«Вражда»



«Грешница»



«Вершина озера: Китайская девушка»

«Лучший режиссер»:

Стивен Спилберг ( « Секретное досье»)



Ридли Скотт ( « Все деньги мира»)



Мартин Макдонах ( « Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури»)



Гильермо дель Торо ( « Форма воды»)



Кристофер Нолан («Дюнкерк»)

«Лучшая мужская роль (драма)»:

Тимоти Шаламе ( « Зови меня своим именем»)



Том Хэнкс ( « Секретное досье»)



Дэниел Дэй-Льюис ( « Призрачная нить»)



Гэри Олдман ( « Темные времена»)



Дензел Вашингтон («Роман Дж. Израэл, Esq.»)

«Лучшая женская роль (драма)»:

Мишель Уильямс ( « Все деньги мира»)



Джессика Честейн ( « Игра Молли»)



Салли Хоукинс ( « Форма воды»)



Фрэнсис Макдорманд ( « Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури»)



Мерил Стрип («Секретное досье»)

«Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)»:

Стив Каррел ( « Битва полов»)



Энсел Элгорт ( « На драйве»)



Джеймс Франко ( « Горе-творец»)



Хью Джекман ( « Величайший шоумен»)



Дэниел Калуя («Прочь»)

«Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)»:

Джуди Денч ( « Виктория и Абдул»)



Хелен Миррен ( « В поисках праздника»)



Марго Робби ( « Я, Тоня»)



Сирша Ронан ( « Леди Птица»)



Эмма Стоун («Битва полов»)

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