День святого апостола Андрея Первозванного: история и традиции праздника

Зимний период у христиан богатый на религиозные праздники. Декабрь открывает святая Екатерина – 7 числа, следом за ней идет Андрей Первозванный. Именно 13 декабря церковь прославляет этот праздник.

Немного истории

Андрей родился в Вифсаиде. В Новом Завете этот город вспоминается как поселение в Израиле, которое раскинулось на берегу Тивериадского озера. До современных дней от этой территории дошли только воспоминания в виде руин.

Отец Андрея работал рыбаком. Парень вместе со своими братьями активно ему помогал в этом ремесле. В свободное время он интересовался Божьим промыслом и проводил много времени в молитве.

Однажды Андрей узнал, что на реку Иордан пришел новый пророк, который рассказывает о Мессии. Парень, недолго думая, сразу пошел к реке, чтобы собственными глазами увидеть святого. Новым пророком оказался Иоанн Креститель. Среди всех любопытных он заприметил Андрея. Позже он стал одним из его самых близких учеников.

Спустя некоторое время слова пророка осуществились, и на землю израильскую пришел Иисус Христос. Впервые Андрей увидел Мессию на Генисаретском озере, когда вместе со своим братом Симоном ловил рыбу. Иисус остановился рядом с ними и позвал их за собой. Божий Сын сказал, что научит мужчин быть ловцом людей. Без лишних раздумий Симон и Андрей оставили рыболовлю и последовали за Христом.

«Первозванный», которым нарекли святого, происходит от двух слов: «первый» и «званный». Это значит, что он был среди первых, кого Христос позвал за собой. Так Андрей стал одним из двенадцати апостолов Сына Божьего. Он был свидетелем служений Спасителя, его казни и воскресения из мертвых.

После этого святой вернулся в Иерусалим, где на него снизошел Святой Дух. Именно там он получил свой дар пророчеств и исцелений и пошел доносить слово Божье людям.

С давних времен Андрея Первозванного считают покровителем моряков и рыбаков.

Традиции

День святого Андрея славится не только своей религиозностью, но и чередой обрядов и верований. Традиционно на этот праздник с давних времен пекут калыту. Это круглый корж, покрытый медом, маком и изюмом. Каждая девушка должна была сама испечь калыту, чтобы потом погадать на ней на суженого.

Девушки собирались в одном доме, каждая приносила с собой испеченный корж и давала собаке. По традиции, чью калыту первой возьмет пес, та первой и замуж выйдет.

У парней тоже были свои развлечения. На этот праздник им разрешалось в непривычный способ заигрывать с девушкам. Например, парень воровал калитку с ворот той барышни, которая больше других запала в душу. А потом за поцелуй возвращал обратно.

Кроме этого, на Андрея существует еще много верований. Так, издавна прадеды считали, что если перевернуть вверх ногами все домашние горшки после захода солнца, то нечистая сила не сможет в них спрятаться и навсегда покинет дом.

Чтобы защитить семью от злых духов, женщины на Андрея перед своим домом разбрасывали крошки еды. Они считали, что нечисть насытится остатками блюд и больше не захочет заходить в дом.

Особенное значение на этот праздник наши прадеды придавали чесноку. В больших количествах они добавляли его в блюда. Также они оставляли его на ночь вместе с зажженной лампадкой на столе. Таким способом пращуры защищали себя и свою семью от злых духов и нехороших людей.