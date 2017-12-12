Где встречать Новый год 2018 в Украине: варианты проведения новогодних праздников

За месяц до праздника все больше людей задаются вопросом, где встречать Новый год 2018. Традиционно мы проводим зимние каникулы дома в кругу семьи, но почему бы не отправиться в небольшое путешествие по Украине? Ведь в нашей стране очень много красивых и незабываемых мест, куда можно поехать на Новый год. Читайте наш материал и начинайте планировать свой отдых.

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Новый год 2018 в Киеве

В этом году столица приглашает отпраздновать Новый год и Рождество в рамках культурно-художественного проекта «НеоРік на Софії». Основными местами проведения праздничных мероприятий будут Софийская и Михайловская площади, украшенные километрами неоновых гирлянд. Вас ждут: фестиваль иллюминации, концерты, аттракционы и ярмарка. А еще в новогоднюю ночь организаторы порадуют киевлян и гостей города особым сюрпризом.

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Новый год 2018 во Львове

Львов, со своей завораживающей архитектурой, неповторимыми заведениями и волшебной атмосферой, — одно из самых лучших и популярных мест для празднования Нового года и Рождества. В этом году центр превратится в рождественский городок, где будет проходить традиционная ярмарка. Сама же новогодняя ночь на площади Рынок пройдет в стиле уникальной джаз-вечеринки с проекцией отсчета времени на Ратуше. А в парке культуры и отдыха им. Б. Хмельницкого состоится новогодняя вечеринка от радио «Люкс FM».

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Новый год 2018 в Карпатах

Если вы любите активный зимний отдых, то отправляйтесь встречать Новый год на горнолыжный курорт. Там вы найдете для себя очень много захватывающих занятий: катание на лыжах, сноуборде или коньках, игра в хоккей, прогулки по зимнему лесу. Как правило, на курортах есть еще и немало расслабляющих услуг: сауна, массаж и спа-процедуры, что очень актуально после дневных активностей. Невероятная природа составит достойную конкуренцию праздничным огням большого города, еще и зарядит вас энергией до конца зимы!

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Новый год 2018 в Одессе

Хотя бы раз в жизни нужно побывать на море зимой, особенно если это период новогодних праздников. Гостеприимная, уютная и колоритная Одесса подойдет для такой поездки как нельзя лучше! Для создания праздничной атмосферы у Оперного театра будет стоять новогодняя елка, на Думской площади традиционно установят сказочный городок животных и светодиодный фонтан, а все центральные улицы будут украшены иллюминацией. Южная Пальмира хорошо известна своими шумными вечеринками, поэтому для вас не составит труда найти подходящее по атмосфере и бюджету заведение для празднования новогодней ночи.

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Новый год 2018 в Черновцах

Черновцы — один из самых романтичных городов с европейской атмосферой в Украине, недаром его называют еще «маленьким Парижем». Отправляйтесь туда с любимым человеком на новогодние каникулы, чтобы побродить по узким улочкам и насладиться архитектурой ХІХ — начала ХХ в., вдыхая ароматы кофе и глинтвейна. Обязательно посетите такие достопримечательности: резиденцию православных митрополитов Буковины и Далмации, музыкально-драматический театр, городскую ратушу, дом-корабль, кафедральный собор Святого Духа. Интересно, что каждый день с ратуши ровно в полдень трубач в народном костюме играет «Маричку». К праздникам на Соборной площади будет установлена главная елка города и разместится новогодне-рождественская ярмарка с угощениями и сувенирами.

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Новый год 2018 в Каменец-Подольском

Путешествие в этот город на Новый год окунет вас в атмосферу волшебного средневековья. Вам непременно стоит посетить главную достопримечательность — Каменец-Подольскую крепость. А сквер «Лебединое озеро» по праву считается самым романтичным местом в городе, откуда открывается невероятная панорама на каньон. Также воспользуйтесь случаем и съездите на экскурсию в Хотинскую крепость и Меджибожский замок, которые расположены недалеко от Каменец-Подольского. Кроме того, здесь вы сможете совершить полет на воздушном шаре и насладиться с высоты прекрасными зимними пейзажами и архитектурой города.

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