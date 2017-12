Джамала: биография судьи Нацотбора на Евровидение-2018

В феврале будущего года Джамала снова станет частью Нацотбора и во второй раз займет место за судейским столом. После победы на конкурсе Евровидение-2016 о Джамале писали не только украинские, но и мировые СМИ. Узнать еще больше о певице вы можете прочитав полную биографию Джамалы на stb.ua.

Биография Джамалы

Полное имя: Сусана Алимовна Джамаладинова

Псевдоним: Джамала (Jamala)

Дата рождения: 27 августа 1983 года

Место рождения: Ош, Киргизская ССР

Деятельность: певица, актриса

Семейное положение: замужем

Лучшие работы: песни «You’re Made of Love», «It’s Me, Jamala», «Иные», «Заплуталась», «Шлях додому», «1944».

Подробная информация

Детство и юность. Сусана Джамаладинова родилась 27 августа 1983 года в семье музыкантов. Отец – хоровой дирижер, мать – пианистка. Детство Джамалы прошло в селе Малореченское под Алуштой. Свою первую профессиональную запись Джамала сделала в девять лет, исполнив в студии двенадцать детских и крымско-татарских народных песен.

Окончив музыкальную школу по классу фортепиано в родной Алуште, она поступила в Симферопольское музыкальное училище им. П. И. Чайковского, а после — в Национальную музыкальную академию им. П. И. Чайковского (Киев) по классу оперного вокала, которую закончила с отличием. На большой сцене Джамала впервые выступила в пятнадцать.

В течение следующих нескольких лет приняла участие в десятках вокальных конкурсов Украины, России и Европы и получила ряд престижных премий, в том числе и на международном конкурсе 1 Concorso Europeo Amici della musica в Италии.

Карьера. Поворотным моментом в карьере Джамалы стало выступление на Международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна — 2009», на котором молодая певица получила гран-при. После победы в Юрмале Джамала перешла в категорию топ-исполнителей, выступая на самых разнообразных площадках от Астаны до Амстердама. Журнал Cosmopolitan назвал ее «Открытием года», она получила ELLE Style Award в номинации «Певица года» и премию «Человек года 2009» в номинации «Кумир украинцев».

Череда наград продолжилась и в последующие годы: Best Fashion Award 2012 в номинации «Вдохновение», ELLE Style Award 2012 в номинации «Певица года» и др. Во время подготовки к Евро-2012 УЕФА предложил Джамале написать специальную композицию для Чемпионата. Так родилась песня «Goal», которая была представлена во время финальной жеребьёвки. Выступление Джамалы увидели зрители в 150 странах мира, а «Джамала» и «Goal» стали трендами Twitter.

Помимо участия в Евро-2012, Джамала неоднократно представляла Украину на международной арене, выступая на самых разнообразных мероприятиях – от Венецианской биеннале до церемонии, посвященной памяти жертв нацистского вторжения в СССР (Берлин, 2011). 2012 — 2013 годы были отмечены активной фестивальной деятельностью: Джамала трижды выступила на крупнейшем в СНГ джазовом фестивале «Усадьба Jazz» в Санкт-Петербурге и Москве, а также стала хэдлайнером фестиваля Альфа-джаз 2013 (Львов, Украина) и Международного фестиваля оперы, оперетты и мюзикла O-Fest 2013 и 2014 (Киев, Украина).

На сегодняшний день в арсенале певицы три альбома и один EP авторской музыки: For Every Heart (2011), All or Nothing (2013), Thank You (2014), Подих (2015). «Подих» стал «Лучшим альбомом» по версии музыкальной премии YUNA-2016. Кроме этого, Джамала получила еще 3 награды: «Лучший соло-артист», «Лучшая песня» и «Лучший дуэт» (за совместную песню с Андреем Хлывнюком и Pianoбой «Злива»). В 2017 году совместная песня Джамалы и этно-хаос-группы «ДахаБраха» «Заманили» была удостоена премии YUNA-2017 в номинации «Лучший дуэт».

Победа на Евровидении. В мае 2016-го Джамала с песней «1944», посвященной депортации крымских татар, стала победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2016», получив 534 балла от зрителей и жюри. Во время пребывания на конкурсе в Стокгольме Джамала также была удостоена премии Eurostory Award 2016 за лучшую строчку в конкурсной песне Евровидения и Marcel Bezencon Award за лучшее выступление по мнению комментаторов конкурса.

После победы на Евровидении Джамала была удостоена званий «Народный артист Украины» и «Почетный гражданин города Киев». Летом 2016-го в Европе и США состоялся первый международный релиз певицы – альбом «1944». Пластинка вышла на крупнейшем в мире рекорд-лейбле Universal Music Group. В том же году Джамала сыграла ряд знаковых концертов в Египте, Турции, Литве, Польше, Германии, Швеции и Великобритании, а также стала хэдлайнером международных фестивалей European Stadium of Culture (Жешув, Польша), «Джаз на Днепре» (г. Днепр), Atlas Weekend (г. Киев) и Alfa Jazz Fest (г. Львов).

Среди выступлений в Украине отдельно стоит отметить два концерта в киевском НДИ «Украина», которые прошли с аншлагом, причем билеты на дополнительный концерт были распроданы всего за 4 дня. 12 мая 2017 в киевском Дворце спорта состоялся сольный концерт Джамалы. Выступление во Дворце спорта стало самым масштабным и зрелищным из всех, которые были на данный момент в карьере певицы.

В октябре 2017 Джамала стала Послом доброй воли по противодействию торговле людьми. Она поддержала многолетнюю работу Международной организации по миграции (МОМ) — Агентства ООН по вопросам миграции, по борьбе с современным рабством и его предотвращению, снявшись в социальной рекламе. Ролик появился в эфире украинских телеканалов 18 октября, в Европейский день борьбы с торговлей людьми. Кроме ротации видео на телевидении, стартовала общенациональная информационная кампания наружной рекламы «Опасность видно не сразу».

Личная жизнь. Весной 2017 года певица вышла замуж. В настоящий момент Джамала ждет первого ребенка.