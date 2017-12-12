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С Днем сухопутных войск: поздравления в стихах и прозе | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / День сухопутных войск Украины: поздравления с праздником

День сухопутных войск Украины: поздравления с праздником

Телеканал СТБ

Ежегодно 12 декабря отмечается День сухопутных войск Украины. История этого праздника берет начало с 1996 года, когда были сформированы эти войска. Сухопутные войска составляют практически половину всех Вооруженных сил Украины, в их состав входят армейская авиация, механизированные и танковые войска, аэромобильные войска, ракетные войска и артиллерия, а также войска противовоздушной обороны. В нашем материале вы найдете поздравления с Днем сухопутных войск в Украине в стихах и прозе.

Поздравления с Днем сухопутных войск в стихах:

С Днем сухопутных войск страны,
Для Украины так важны —
Связисты, летчики, танкисты,
Ракетные войска, артиллеристы.

И славит Украина воинов своих всех,
Ведь с нашими войсками ждет мир нас и успех.
Вы храбрые, отважные офицеры и солдаты,
Желаем отмечать вам все важные даты.

Сухопутные войска,
Ваша дружба так крепка.
Друг за друга постоите
Даже в самой страшной битве.

Одолеете врага —
И вперед, к ноге нога.
Вы за Украину в ответе,
Ну а мы гордимся этим!

Ты по земле родной идешь
И в снег, и в зной, и в сильный дождь,
Под небесами ты летишь,
Чтоб обеспечить всем нам тишь,

Чтобы ни бомбы, ни снаряды
Не сыпались на нас всех градом.
В день сухопутных войск тебя
От сердца поздравляю я

И говорю тебе: спасибо
За мир, покой и тишину,
Хвала всем сухопутным силам!
Будь сотню лет, дружок, в строю!

Держись, братишка, молодцом
И будь отважнейшим бойцом,
Ведь в сухопутные войска
Служить направили тебя.

Теперь наш мир в твоих руках!
Хочу поздравить я в стихах
Тебя, мой дорогой вояка:
Служи, не зная страха,

А как вернешься ты домой,
Устроим, братец, пир горой.
С праздником тебя, родной,
Я в душе всегда с тобой!

Поздравления с Днем сухопутных войск в прозе:

  • Бойцы сухопутных войск – наша защита и опора. Ваш долг священен – вы в любое время неутомимо охраняете покой нашей Украины. Сегодня, в этот замечательный праздник, примите наши поздравления и душевные пожелания здоровья, успехов и благополучия!
  • Примите наши поздравления с Днем сухопутных войск! Мы желаем вам прежде всего здоровья и благополучия, а к этому пусть приложатся счастье, успех и всеобщее уважение. Пусть все мечты исполняются, а неприятности исчезнут. Поздравляем!
  • Поздравляем с Днем сухопутных войск Украины! В ваш праздник, за верность и честь, которые вы отдаете своей стране, вам хочется пожелать такого счастья, какое только доступно человеку! Будьте самыми лучшими воинами!
  • В любом конфликте все основные силы и главные надежды закреплены за вами – сухопутными военными! И сегодня, в День сухопутных войск Украины, примите наши поздравления! Пусть удача сопровождает вас на службе и в мирной жизни! Долгих вам лет!

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