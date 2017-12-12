День сухопутных войск Украины: поздравления с праздником

Ежегодно 12 декабря отмечается День сухопутных войск Украины. История этого праздника берет начало с 1996 года, когда были сформированы эти войска. Сухопутные войска составляют практически половину всех Вооруженных сил Украины, в их состав входят армейская авиация, механизированные и танковые войска, аэромобильные войска, ракетные войска и артиллерия, а также войска противовоздушной обороны. В нашем материале вы найдете поздравления с Днем сухопутных войск в Украине в стихах и прозе.

Поздравления с Днем сухопутных войск в стихах:

С Днем сухопутных войск страны,

Для Украины так важны —

Связисты, летчики, танкисты,

Ракетные войска, артиллеристы.

И славит Украина воинов своих всех,

Ведь с нашими войсками ждет мир нас и успех.

Вы храбрые, отважные офицеры и солдаты,

Желаем отмечать вам все важные даты.

Сухопутные войска,

Ваша дружба так крепка.

Друг за друга постоите

Даже в самой страшной битве.

Одолеете врага —

И вперед, к ноге нога.

Вы за Украину в ответе,

Ну а мы гордимся этим!

Ты по земле родной идешь

И в снег, и в зной, и в сильный дождь,

Под небесами ты летишь,

Чтоб обеспечить всем нам тишь,

Чтобы ни бомбы, ни снаряды

Не сыпались на нас всех градом.

В день сухопутных войск тебя

От сердца поздравляю я

И говорю тебе: спасибо

За мир, покой и тишину,

Хвала всем сухопутным силам!

Будь сотню лет, дружок, в строю!

Держись, братишка, молодцом

И будь отважнейшим бойцом,

Ведь в сухопутные войска

Служить направили тебя.

Теперь наш мир в твоих руках!

Хочу поздравить я в стихах

Тебя, мой дорогой вояка:

Служи, не зная страха,

А как вернешься ты домой,

Устроим, братец, пир горой.

С праздником тебя, родной,

Я в душе всегда с тобой!

Поздравления с Днем сухопутных войск в прозе:



Бойцы сухопутных войск – наша защита и опора. Ваш долг священен – вы в любое время неутомимо охраняете покой нашей Украины. Сегодня, в этот замечательный праздник, примите наши поздравления и душевные пожелания здоровья, успехов и благополучия!



Примите наши поздравления с Днем сухопутных войск! Мы желаем вам прежде всего здоровья и благополучия, а к этому пусть приложатся счастье, успех и всеобщее уважение. Пусть все мечты исполняются, а неприятности исчезнут. Поздравляем!



Поздравляем с Днем сухопутных войск Украины! В ваш праздник, за верность и честь, которые вы отдаете своей стране, вам хочется пожелать такого счастья, какое только доступно человеку! Будьте самыми лучшими воинами!



В любом конфликте все основные силы и главные надежды закреплены за вами – сухопутными военными! И сегодня, в День сухопутных войск Украины, примите наши поздравления! Пусть удача сопровождает вас на службе и в мирной жизни! Долгих вам лет!

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