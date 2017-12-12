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Что подарить ребенку на Новый год: подборка лучших книг | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Что подарить ребенку на Новый год: подборка лучших книг

Что подарить ребенку на Новый год: подборка лучших книг

Телеканал СТБ

Новый год 2018 уже не за горами, а вы еще не знаете, что подарить ребенку? Под елку можно положить не только конфеты и игрушки, но и книги. Редакция сайта СТБ сделала подборку интересных и познавательных изданий, которые точно оценит ваш малыш.

«Снежная королева», Ганс Кристиан Андерсен

Эта замечательная сказка выдающегося датского писателя Ганса Кристиана Андерсена рассказывает о настоящей дружбе, преданности и искренней любви, о победе человеческой доброты над черствостью и холодным равнодушием.

Главная героиня этого произведения не Снежная Королева, а маленькая девочка Герда, которая своей добротой и самоотверженностью побеждает повелительницу снежного царства и освобождает от злых чар своего названного брата Кая. Эта сказка повествует о том, что человек может преодолеть любые препятствия, если в его сердце живет любовь.snow_1

«Антарктическая экспедиция Шеклтона. Чрезвычайное ледяное приключение», Уильям Грилл

Это уникальная книга британского художника Уильяма Грилла о героическом путешествие Эрнеста Шеклтона и его команды в Антарктиду. В 2014 году издание было названо «Лучшей иллюстрированной книгой года» по версии The New York Times. Также книга получила премию Британской ассоциации иллюстраторов в номинации «Детская литература: новые имена» и вошла в список лучших книг 2015 года Комитета детской книги США. Книга вышла в 13 странах мира.

Эрнест Шеклтон мечтал пересечь замерзшее сердце Антарктиды, место яростных морей, неизведанных гор и пронизывающих холодов. Но когда корабль «Эндьюранс» оказался в смертельной ледовой ловушке, мечты Шеклтона были разрушены. Они сели на мель в середине холодного белого света за тысячи миль от дома, и тогда мужчины из экспедиции отправились в отчаянный поход по льду в поисках спасения.

«Антарктическая экспедиция Шеклтона» настоящая история о том, как Шеклтон и его команда сумели пережить это эпическое приключение, и является свидетельством их большого мужества и выносливости.

Книга является уникальным визуальным пересказом эпохальной экспедиции.шеклтон (1)

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«Животные. Учим цвета и цифры»

Уникальная книга, которая познакомит малыша с основными цветами. Яркие картинки смогут удержать внимание маленького читателя и способствовать развитию его воображения. Малыш познакомится с различными животными, а также научится считать до десяти. На каждом развороте есть задачи: найти и показать определенное количество животных.

Кроме того, если малыш уже немного подрос и научился читать, книга тоже пригодится. Ведь в ней он прочитает более пятисот слов!

Цвет вызывает у малыша разнообразные эмоции, активизирует понятийный аппарат и способствует развитию творческих способностей. Он помогает лучше сосредоточиться на игре и предметах окружающей действительности, а следовательно облегчает процесс познания.тварини. вчимо кольори та цифри

«Линия времени», Петер Гюс

Визуализированная история мира от Большого взрыва до настоящего времени: динозавры, викинги, египтяне, римляне, рыцари, ученые… Хронология человечества для больших и маленьких в потрясающих рисунках Петера Гюса.

Подборка самых интересных фактов о великих воинах и художниках, греческих философах и древнекитайских династиях, о Диком Западе и мировых войнах… и еще много чего.

«Линия времени» переведена на 20 языков и и получила немало значительных международных наград как книга года и лучшая детская книга.

Благодаря большому формату, качественной печати, прекрасной визуализации исторических фактов эта книга может служить хорошим дополнением в изучении истории не только в школе, но и на досуге.

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