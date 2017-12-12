Что должно быть в рационе ребенка

Каждая мама тщательно подбирает рацион для своего ребенка, поскольку хочет, чтобы ее чадо росло счастливым, здоровым, красивым и энергичным. Однако порой самостоятельно подобрать правильные продукты слишком сложно. Продукты питания, которые должны быть в меню вашего ребенка, ищите в материале.

Чтобы ваше чадо росло здоровым и нормально развивалось, необходимо правильно спланировать его режим и продукты, которые ребенок обязательно должен кушать.

Сколько и как кормить ребенка?

Здоровый ребенок должен употреблять в сутки 2500 ккал. Эта норма распределяется между главными приемами пищи. Он должен есть дробно – 4 раза в день. Интервал между приемами пищи составляет до 4 часов. Помните, что ребенку необходимо есть по режиму, ведь бесконтрольный прием пищи негативно влияет на здоровье.

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Особенности детского меню

Следует учитывать, что с возрастом меняется суточный объем еды. В организации рационального питания большое значение имеет применение такого объема пищи, который отвечал бы физиологическим потребностям детей. Чрезмерное увеличение объема пищи снижает аппетит, вызывает нарушение нормальных функций органов пищеварения, в результате чего усвоение пищи ухудшается. При увеличенном объеме еды, которую дети получают преимущественно в жидком или полужидком виде, нарушается соотношение белков, жиров и углеводов. Не менее вредно употребление и уменьшенного объема пищи, потому что снижается выделение пищеварительных соков и ферментов, что может вызвать желудочно-кишечные расстройства. Учитывая это, необходимо следить за тем, чтобы ребенок получал на одно кормление такое количество еды, которое соответствует его возрасту и физиологическим потребностям. Уже с 3 лет нужно переходить в детском питании на обычное взрослое питание. Мы распишем приблизительное меню для ребенка, чтобы вы могли ориентироваться, как лучше кормить ваше чадо, чтобы оно получало достаточно питательных веществ.

Завтрак

Каша, сваренная на нежирном (0,5–2,5%) молоке, можно пополам с водой. В нее, по желанию, добавляем сезонные фрукты, ягоды, ложечку домашнего варенья. По одному разу в неделю блюдо можно заменять омлетом (лучше паровым), молочным супом с вермишелью, кукурузными хлопьями без добавок (меда, какао).

Обед

Овощной суп плюс мясо, рыба или птица. Причем мясо (рыбу, птицу) лучше не использовать для бульона, а сварить отдельно и добавить кусочками в уже готовый постный суп или представить в виде котлет или фрикаделек.

Ужин

Последняя трапеза состоит, как правило, с небольшой котлеты и гарнира (рис, гречка, тушеные или свежие овощи). Если белка в этот день было уже много (например, омлет на завтрак и мясо на обед), можно вечером обойтись овощным рагу или гречневой кашей с молоком.

В качестве перекусов подойдут молочные продукты, фрукты и печенье на основе детского молока.

Обогащайте рацион своего ребенка овощами и фруктами. Не забывайте, что меню малыша должно быть богатым на белок, ведь это главный компонент для строения клеток.