На смену естественной и полюбившейся многим гамме nude в зимний макияж 2017–2018 возвращается цвет. Более того, в новом сезоне визажисты предлагают использовать не только традиционные для холодного времени года приглушенные и темные оттенки, но также экспериментировать с яркой палитрой. Насыщенный металлик, кокетливый розовый и сочный ягодный – главные тренды наступившей зимы. Подробнее – в материале.

Металлик

Если металлическая текстура в макияже ассоциируется у вас исключительно с серебристой дымкой на веках, в 2018-ом пора об этом забыть. В новом году не бойтесь делать ставку на контрастные оттенки – золотой, черный, красный. Кстати, очень модно выглядит сочетание сразу всех перечисленных цветов.

Радуга

Наносить на глаза семь радужных оттенков не обязательно, а вот микс двух, не похожих друг на друга, – очень даже приветствуется. Попробуйте неожиданные решения: оранжевый с голубым, желтый с фиолетовым или синий с зеленым. Правда, стоит быть осторожнее с другими акцентами на лице. Как минимум, лучше отказаться от яркой помады.

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Розовый

В модном зимнем макияже розовый цвет приветствуется во всех его проявлениях. Актуальны не только любые оттенки, но также любые продукты – от румян до теней.

Ягодный

Трендовая палитра касается помад. На пике популярности – вся гамма фиолетового, бордового и темно-сливового. Вместе с аппетитными ягодными губами особенно красиво смотрится темный лайнер на глазах. Также можно оставить лицо чистым, нанеся только тон.

Изумрудный

Шиммерные тени цвета изумруда особенно эффектны для обладательниц карих глаз. Использовать можно как на все веко, так и ограничиться элегантными стрелками.

Индиго

Визажисты советуют ориентироваться на мягкие оттенки темно-синих цветов: гортензии, васильков, лаванды. Здесь также лучше отдать предпочтение теням с легким блеском или текстурой металлик.

Теперь вы знаете, как блистать этой зимой!

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